Avant même son passage, Melissa fait déjà des morts en Jamaïque

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ouragan attendu mardi Avant même son passage, Melissa fait déjà des morts en Jamaïque

ATS

28.10.2025 - 07:00

L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque, a déjà fait plusieurs morts avant de le frapper. Attendu mardi, il risque de causer des inondations et glissements de terrain catastrophiques.

La Jamaïque est déjà frappée par des vents et de fortes pluies avant même l'arrivée de l'ouragan Melissa.
La Jamaïque est déjà frappée par des vents et de fortes pluies avant même l'arrivée de l'ouragan Melissa.
ATS

Keystone-SDA

28.10.2025, 07:00

28.10.2025, 07:09

Avec des vents soufflant jusqu'à 280 km/h, l'ouragan de catégorie 5, la plus élevée, est déjà responsable de trois décès en Jamaïque, trois à Haïti et un en République dominicaine.

«Ne sortez pas», insiste le centre américain des ouragans (NHC), qui anticipe des bourrasques «potentiellement mortelles», des inondations et des ravages d'une ampleur comparable à ceux causés par les ouragans Maria en 2017 ou Katrina en 2005, à Porto Rico et à La Nouvelle-Orléans.

Selon les autorités locales lundi, trois personnes ont trouvé la mort en Jamaïque alors qu'elles se préparaient à l'arrivée de l'ouragan, en coupant des branches et en travaillant sur des échelles. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira du plus puissant ouragan à toucher terre en Jamaïque depuis le début des suivis météorologiques.

Evacuations

Le Premier ministre Andrew Holness a alerté sur des risques de dégâts particulièrement importants dans l'ouest du pays. «Je ne pense pas qu'une seule infrastructure de cette région puisse résister à un ouragan de catégorie 5. Donc, il pourrait y avoir d'importantes destructions», a-t-il déclaré sur CNN, appelant les habitants à évacuer les zones les plus à risques.

Mais de leur propre aveu, de nombreux habitants refusent de suivre ces consignes. «Je ne veux tout simplement pas partir», explique Jennifer Ramdial, une pêcheuse, rencontrée lundi par l'AFP à Port-Royal, petite bourgade côtière près de la capitale Kingston.

Des vidéos générées par IA minimisant la menace de l'ouragan ont envahi les réseaux sociaux, a constaté lundi l'AFP, avec des habitants faisant la fête ou du jet ski. «Je vois toutes ces vidéos circuler. Beaucoup d'entre elles sont fausses», a réagi Dana Dixon, la ministre de l'information.

Selon le Premier ministre, 881 abris sont ouverts aux 2,8 millions d'habitants de l'île. Melissa doit provoquer une submersion côtière, pouvant atteindre quatre mètres, menaçant d'inondations le littoral sud du pays, ainsi que des précipitations torrentielles dans les terres, a prévenu le NHC.

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 4 km/h. Les pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser.

Les plus lus

Logement en Suisse: qui peut encore se le permettre?
A Tokyo, Trump conquis par la nouvelle première ministre japonaise
«Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico
Suspect du meurtre de Kirk autorisé à comparaître en tenue normale
Avant même son passage, Melissa fait déjà des morts en Jamaïque