Démantèlement d’un réseau criminel transfrontalier avec la France

Une enquête menée par les autorités suisses et françaises, avec l’appui d’Europol, d’Eurojust et de Fedpol, a permis de démanteler un réseau criminel structuré impliqué dans des vols de véhicules de luxe et des cambriolages d’armureries. Le trafic a touché plusieurs cantons suisses.

Keystone-SDA ATS

La procédure principale conduite en France a abouti à plusieurs interpellations coordonnées, tandis que les investigations suisses ont révélé l’ampleur du phénomène et le rôle central des commanditaires, ont indiqué le Ministère public et la Police neuchâteloise (PN) dans un communiqué publié vendredi.

Le réseau démantelé concerne un groupe criminel organisé actif dans les vols de deux-roues de grosse cylindrée, de véhicules de luxe ainsi que dans les cambriolages d’armureries. La procédure pénale principale est conduite sous la direction d’un juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (Ain).

Depuis la prison

Les informations initiales transmises en juin 2024 par les autorités suisses aux enquêteurs français ont permis d’identifier des équipes de voleurs basées dans le pays de Gex. Les investigations en France ont mis au jour un réseau «hiérarchisé» de donneurs d’ordres, de logisticiens et d'équipes de voleurs recrutées via les réseaux sociaux.

Certains des donneurs d'ordres agissaient depuis des lieux de détention, d’autres depuis l’étranger, expliquent le Ministère public et la PN. Initialement actif dans le vol de deux-roues en Suisse, le réseau s’est orienté dans un deuxième temps vers le vol de véhicules de luxe, puis vers le cambriolage d’armureries.

Les investigations en Suisse par plusieurs corps de police cantonaux, avec l’appui de Fedpol, ont établi le «rôle central» des commanditaires dans deux séries de faits concernant des vols de véhicules de luxe. Après une première phase ciblant les deux-roues, le réseau a ordonné des cambriolages de garages en vue de dérober des véhicules de luxe.

Avec des petites-mains

Pas moins de 56 cas, des tentatives et des faits avérés, ont été identifiés. Des infractions qui ont touché plusieurs cantons. «Les commanditaires recrutaient de petites-mains via les réseaux sociaux et guidaient leurs actions à distance», détaille le communiqué des autorités compétentes neuchâteloises.

Entre le 28 juillet et le 19 octobre de cette année, les mêmes commanditaires ont organisé des cambriolages d’armureries. Douze cas (tentatives et faits avérés) sont imputés au réseau dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Schwyz, de Vaud, du Valais et de Zurich.

«La coordination entre les polices suisses, Fedpol, ainsi que les partenaires français a été déterminante pour établir ces liens», soulignent le Ministère public et la PN.

Opération d'envergure

Et, pas plus tard que mardi dernier, une «opération d’envergure», conduite par la section de recherches de Lyon et plusieurs groupements de gendarmerie départementale, a permis l’interpellation simultanée de membres du réseau dans les départements de l’Ain, de la Drôme, du Gard et de l’Hérault.

L'action a été menée avec «l’appui d’enquêteurs neuchâtelois dépêchés sur place pour ces opérations dans le cadre d’une commission rogatoire internationale émise par le Ministère public». Cinq individus, dont deux donneurs d’ordres, ont été arrêtés à cette occasion.

Par ailleurs, trois autres suspects, dont un donneur d’ordres et deux logisticiens, avaient été déjà arrêtés et écroués en amont. Les personnes interpellées seront présentées au magistrat instructeur français. L’enquête se poursuit sous la direction du juge d’instruction de Bourg-en-Bresse, en lien étroit avec Europol.

La PN relève l’"excellente collaboration» entre les polices cantonales suisses concernées, Fedpol, les autorités françaises ainsi que les partenaires européens Europol et Eurojust. La coordination a «mis à mal à des activités criminelles particulièrement actives et mobiles sur l’ensemble de l’espace transfrontalier».