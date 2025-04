La police polonaise a annoncé mercredi le démantèlement d'un vaste réseau de pédocriminalité en ligne. Douze pays européens ont participé à cette opération.

La police polonaise a également cité parmi les succès de FEVER l'opération qui a conduit en mars au démantèlement de Kidflix, une vaste plateforme de streaming de contenus pédopornographiques. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'opération, de nom de code FEVER, a conduit à l'interpellation de 166 personnes à travers l'Europe, dont 98 en Pologne.

Elle a été menée avec le soutien d'Europol et du J-CAT, et des autorités danoises, estoniennes, allemandes, grecques, hongroises, irlandaises, lettonnes, roumaines, espagnoles, suédoises et bulgares, a indiqué le Bureau central de la lutte contre la cybercriminalité de la police polonaise dans un communiqué.

«Parmi les personnes interpellées figurent des personnes qui ont produisaient des photographies et des vidéos montrant l'exploitation sexuelle de mineurs, animaient des forums en ligne où elles échangeaient les contenus recueillis, et poussaient des mineurs à avoir des pensées suicidaires», selon le communiqué. «Parmi les auteurs de ces actes figurent également des proches des victimes et des personnes de confiance», peut-on y lire.

Plus de 150 interpellations

Sur les 166 personnes interpellées, 111 ont été placées en détention provisoire dont 48 en Pologne, a précisé la police polonaise. En Pologne, près de 600 policiers ont mené 159 perquisitions et saisi au total plus de 1700 appareils et supports de données, dont des ordinateurs, des disques durs, des téléphones et des cartes SIM.

Plus de 520'000 fichiers vidéo et images pédopornographiques ont été saisis lors de l'opération.

La police polonaise a également cité parmi les succès de FEVER l'opération qui a conduit en mars au démantèlement de Kidflix, une vaste plateforme de streaming de contenus pédopornographiques.

Commencée dès 2022, l'enquête a impliqué les autorités de 38 pays au total et a mené à l'identification de près de 1.400 personnes et à l'interpellation de 79 personnes, avait indiqué Europol.