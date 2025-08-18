Conséquence du réchauffement climatique, la récolte du crémant démarrera mardi en Alsace, où jamais les vendanges n'ont commencé aussi tôt dans l'année, a-t-on appris lundi auprès de l'Association des viticulteurs d'Alsace (AVA).

La récolte du crémant démarre mardi déjà en Alsace. Jamais les vendanges n'y ont commencé aussi tôt dans l'année. (photo symbolique) ATS

Keystone-SDA ATS

Le vin pétillant donne traditionnellement le coup d'envoi des vendanges, la récolte des autres vins AOC devant démarrer cette année le 25 août, a indiqué à l'AFP Gilles Ehrhart, président de l'AVA.

«On n'a jamais démarré aussi tôt», a-t-il observé, le début des vendanges ayant lieu cette année avec 10 jours d'avance sur 2024. Le précédent record remontait à 2018, avec un début des vendanges le 22 août.

«Il y a quasiment 20 à 25 jours de différence par rapport à il y a 30 ans», se souvient M. Ehrhart, 48 ans. «On a quasiment gagné un jour par an depuis 30 ans. C'est lié au changement climatique».

Les vignes ont profité cette année d'une météo favorable «et se sont mises à pousser très tôt», tout en évitant les gelées de printemps, explique-t-il. Elles ont ensuite bénéficié de fortes chaleurs en juin, avant d'importantes précipitations fin juillet, suivies d'une nouvelle vague de chaleur ces derniers jours.

Raisins gorgés

Résultat, les raisins se sont gorgés d'eau, avant de produire du sucre, et de gagner 2 degrés d'alcool par semaine, au lieu de 1,2 degré en temps normal.

La date officielle de démarrage des vendanges est prise en concertation avec l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), qui gère les appellations d'origine contrôlée.

Quelques viticulteurs alsaciens ont déjà commencé à récolter du raisin avant la date officielle de mardi, mais ils doivent dans ce cas demander une autorisation spéciale à l'Inao.