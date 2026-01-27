  1. Clients Privés
Genève Vague de démissions à la tête de la Fondation d'art dramatique 

ATS

27.1.2026 - 12:17

Plusieurs membres du conseil de la Fondation d'art dramatique (FAD), qui chapeaute la Comédie de Genève et le Théâtre Le Poche, ont démissionné. Parmi eux, sa présidente Lorella Bertani et sa vice-présidente Anne-Marie Gisler «pour des raisons personnelles différentes.»

Une vue du batiment et du logo de la Comedie de Geneve, lors d'une conference de presse de la Comedie de Geneve sur la presentation de la saison 2022-23, ce jeudi 16 juin 2022 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Une vue du batiment et du logo de la Comedie de Geneve, lors d'une conference de presse de la Comedie de Geneve sur la presentation de la saison 2022-23, ce jeudi 16 juin 2022 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.01.2026, 12:17

Ces membres ont fait part lundi de leur décision de quitter le conseil à la fin du mois de février, a annoncé mardi la FAD. La fondation de droit public précise qu'elle ne fera aucun commentaire supplémentaire d'ici à la désignation de nouveaux représentants au sein du conseil et à la réorganisation de son bureau.

«Le Conseil remercie chaleureusement les personnes démissionnaires qui se sont impliquées en son sein, depuis 2020», indique le communiqué. Et de relever que les démissionnaires «ont accompagné divers changements au sein des théâtres», dont l'ouverture de la Comédie aux Eaux-Vives et les deux transitions de direction des deux théâtres.

Ces démissions interviennent dans un contexte conflictuel. En décembre, la FAD a décidé de ne pas reconduire le mandat de la directrice de la Comédie de Genève qui se termine en juin 2027. Mise en cause par des collaborateurs, Séverine Chavrier a été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la FAD qui voulait un audit sur le climat de travail. Un audit de gouvernance de la Cour des comptes a aussi été demandé par la Ville de Genève.

