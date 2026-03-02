  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grand Conseil – VS Dénonciation pour violation du secret de fonction déposée en Valais

ATS

2.3.2026 - 10:16

La présidence du Grand Conseil valaisan a déposé une dénonciation contre inconnu pour violation du secret de fonction auprès du Ministère public. Sa démarche est liée à une fuite concernant une décision prise par sa commission des finances.

La présidente du Grand Conseil Patricia Constantin et ses collègues de la présidence ont déposé plainte contre inconnu (photo d'archives).
La présidente du Grand Conseil Patricia Constantin et ses collègues de la présidence ont déposé plainte contre inconnu (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

02.03.2026, 10:16

02.03.2026, 10:17

La plainte est liée à un sujet de la RTS du 5 février dernier au sujet de l'arrachage des vignes, a précisé, lundi matin à Keystone-ATS la présidence du Grand Conseil.

Quelques jours auparavant, la commission des finances du Grand Conseil (COFI) avait rendu un préavis négatif concernant l'octroi d'un crédit de 10 millions de francs pour soutenir l'arrachage de vignes, en Valais.

La présidence a ainsi choisi de déposer plainte «après avoir appris qu'une décision de la COFI avait été communiquée aux médias (ndlr: en l'occurrence à la RTS), avant la publication du préavis ou du rapport de la commission.»

Le sujet de l'arrachage des vignes sera traité, la semaine prochaine, à l'occasion de la session de mars du Parlement cantonal

Les plus lus

«Tout à coup, trois soeurs me tombaient du ciel»
«Signe avant-coureur de la 3e guerre mondiale», disent les médias russes
Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump
Les filles d'Andrew font les frais des frasques de leur père !
Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos
Frappes massives contre l'Iran, le conflit se propage au Liban