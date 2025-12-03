  1. Clients Privés
Pour 14 milliards! Dépossédé de sa fortune, un héritier d'Hermès attaque LVMH

3.12.2025 - 19:40

Quinze ans après son raid sur Hermès, Bernard Arnault et son groupe LVMH sont rattrapés par cette saga entre fleurons du luxe français: affirmant avoir été dépossédé de ses actions du joyau familial, un héritier du sellier, résidant en Suisse, réclame 14 milliards d'euros.

Nicolas Puech considère avoir été dépossédé de six millions d'actions Hermèe par feu son gestionnaire de fortune. (archive)
03.12.2025, 19:40

Nicolas Puech, 82 ans, accuse son ex-gestionnaire de fortune Eric Freymond, décédé en juillet, de l'avoir spolié de ses actions, au profit du grand rival, le milliardaire Bernard Arnault, 76 ans, et de LVMH.

Celui qui est l'un des arrière-petits-fils du fondateur de la maison de la rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris chiffre son préjudice à 14,3 milliards d'euros (environ 13 milliards de francs). Il a déposé son assignation le 15 mai 2025, a indiqué une source judiciaire à l'AFP, confirmant une information de Libération.

LVMH nie

Il s'agit d'une procédure civile, mais Nicolas Puech avait déjà engagé une action pénale contre M. Freymond en 2024. Ce dernier avait été mis en examen avant son décès par des juges d'instruction parisiens. Cette enquête «est toujours en cours», a précisé le parquet de Paris, interrogé par l'AFP.

«LVMH et son actionnaire réaffirment avec force n'avoir, à aucun moment, détourné des actions de la société Hermès International, de quelque façon que ce soit ou à l'insu de quiconque et ne détenir aucune action 'cachée'», a réagi dans un communiqué le géant du luxe, critiquant des «allégations dépourvues de fondement». Les conseils de M. Puech, eux, n'ont pas souhaité commenter.

Montages financiers

Dans le détail, M. Puech, souvent présenté comme en froid avec le reste de sa famille, estime avoir été dépossédé par son ancien gestionnaire de fortune de six millions d'actions, via des montages financiers.

Ces titres, hérités de la maison fondée par son arrière-grand-père, représentent près de 5,76% du capital, soit environ 14,3 milliards d'euros au cours actuel.

Selon Le Canard Enchaîné mercredi, M. Freymond aurait avoué devant les juges français l'été dernier, peu de temps avant son suicide, avoir vendu en 2008 à LVMH, 4,8 millions de ces titres, après plusieurs autres ventes plus restreintes.

Le sort des actions dont avait hérité M. Puech reste entouré de mystère. «J'ai depuis longtemps la conviction que Nicolas Puech n'a plus ses actions», avait lâché fin juillet le gérant d'Hermès, Axel Dumas, interrogé après la disparition de son ancien gestionnaire de fortune.

Raid boursier

Il pourrait être lié à la rivalité historique entre l'empire du luxe LVMH, propriétaire des griffes Louis Vuitton et Christian Dior, et Hermès, sellier-maroquinier familial devenu un titan du luxe, célèbre pour ses sacs Kelly et Birkin et ses carrés de soie.

Au début des années 2010, LVMH était entré par surprise au capital d'Hermès, surprenant le marché et les autorités boursières faute de déclaration de franchissement de plusieurs seuils réglementaires, pourtant obligatoire. L'offensive poussait les membres de la famille à s'unir dans une holding pour contrer les appétits de M. Arnault.

A l'issue de l'une des sagas les plus marquantes de la Bourse de Paris, l'affaire s'était soldée par une condamnation de LVMH à payer une amende de huit millions d'euros, un record à l'époque, mais un montant très faible au regard de la force de frappe financière du géant du luxe.

Un an après sa sanction et après quatre ans de bataille entre les deux géants, LVMH actait son retrait du capital d'Hermès et empochait au passage une plus-value de 2,4 milliards d'euros.

Accord conclu en 2014

«Pour rappel, LVMH et Hermès International ont conclu en septembre 2014 un accord sous l'égide du président du Tribunal de commerce de Paris et deux juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu en octobre 2015, suivant en cela les réquisitions du Parquet National Financier et le désistement de partie civile d'Hermès International», précise LVMH dans son communiqué.

L'une des questions non résolues est de savoir si les actions de M. Puech avaient été vendues ou non lorsque Bernard Arnault avait discrètement accumulé une participation dans son concurrent.

