Un rappeur américain inculpé pour l'assassinat d'une adolescente de 14 ans

Le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, a annoncé, lors d'une conférence de presse aujourd'hui (20 avril 26), avoir inculpé D4vd « d'assassinat avec circonstances aggravantes» dans l'affaire Celeste Rivas Hernandez. Le corps de la jeune fille de 14 ans avait été retrouvé démembré dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom du chanteur de 21 ans

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Plusieurs charges ont été retenues contre D4vd par le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, dans l'affaire Celeste Rivas Hernandez.

Le corps de l'adolescente de 14 ans avait été retrouvé démembré, et en état de décomposition avancée, dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom du chanteur de 21 ans, David Anthony Burke à l'état civil. Le véhicule, qui semblait abandonné depuis plusieurs jours sur les hauteurs de Hollywood, avait été remorqué à la fourrière en septembre 2025.

L'adolescente, une collégienne de Lake Elsinore, en Californie, était portée disparue depuis avril 2024. Elle avait 13 ans lorsque sa famille a alerté les autorités de sa disparition.

Depuis la découverte du corps de la jeune fille, l'enquête a été menée dans la plus grande discrétion par la division des homicides de la police de Los Angeles, qui a arrêté D4vd la semaine dernière. Ce lundi (20 avril 26), le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, a annoncé, lors d'une conférence de presse, avoir retenu plusieurs charges contre D4vd.

Le chanteur de 21 ans, qui est soupçonné d'avoir entretenu une relation intime avec l'adolescente, est inculpé « d'assassinat avec circonstances aggravantes». Ces dernières comprennent: préméditation avec guet-apens, commission du crime pour un gain financier et meurtre d'un témoin dans le cadre d'une enquête. D'après le procureur, D4vd aurait assassiné l'adolescente de 14 ans afin de préserver sa carrière musicale, car « Celeste représentait une menace cette nuit-là».

Les avocats de D4vd avaient fait savoir, après son arrestation dans une maison de Hollywood, qu'ils prouveraient l'innocence de leur client.

D4vd s'est fait connaître sur TikTok, notamment avec son titre Romantic Homicide, paru en 2022. Son premier album studio, Withered, est sorti en avril 2025 et il était en tournée aux Etats-Unis lorsque le corps de Celeste Rivas Hernandez a été découvert le 8 septembre 2025. Sa tournée européenne, prévue à partir du 1er octobre 2025, a été annulée.