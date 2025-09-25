Des drones d'origine inconnue ont été identifiés dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus de quatre aéroports danois. Cela a provoqué la fermeture de l'un d'entre eux pendant plusieurs heures, a indiqué la police.

L'aéroport d'Aalborg a été fermé pendant plusieurs heures avant de rouvrir. (archives) imago images/Ritzau Scanpix

Keystone-SDA ATS

Les drones ont été repérés au niveau des aéroports d'Aalborg (nord), Esbjerg (ouest) et Sonderborg (sud) et de la base aérienne de Skrydstrup (sud), avant de quitter les lieux. Lundi, des drones d'origine non identifiée avaient déjà survolé l'aéroport de Copenhague ainsi que celui d'Oslo en Norvège voisine, bloquant leur trafic pendant plusieurs heures.

L'infrastructure d'Aalborg a été fermée pendant plusieurs heures avant de rouvrir. «Il n'a pas été possible d'abattre les drones, qui ont survolé une très vaste zone (...) Nous n'avons pas non plus appréhendé les opérateurs» de ces drones, a précisé Jesper Bojgaard Madsen de la police de la région du Jutland du Nord, à propos des faits survenus à Aalborg.

Les forces de l'ordre du Jutland du Sud, qui ont communiqué sur les autres lieux visés, ont pour leur part indiqué que les drones avaient volé «avec leurs lumières et été observés depuis le sol», sans que l'on sache de quel type d'engin il s'agissait ni que l'on connaisse le motif de ce survol.

La police a dit enquêter en coopération avec les services de renseignements danois, le PET, et l'armée.

«L'attaque la plus grave contre une infrastructure critique»

La Première ministre danoise Mette Frederiksen avait dénoncé «l'attaque la plus grave contre une infrastructure critique», affirmant «ne pas exclure» qu'il s'agisse de la Russie. Moscou a assuré ne pas être impliqué.

Depuis début septembre, plusieurs pays européens de l'Otan ont dénoncé des intrusions dans leur espace aérien en incriminant la Russie, qui a nié toute responsabilité.

Le week-end dernier, des aéroports européens, dont ceux de Bruxelles, Heathrow à Londres, Berlin et Dublin, ont par ailleurs été perturbés par une cyberattaque dont l'origine n'a pas été communiquée.