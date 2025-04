Un homme âgé a perdu le contrôle de son véhicule dans le centre de Copenhague au Danemark, faisant onze blessés, dont trois dans un état critique, a annoncé mercredi la police de la capitale.

🇩🇰| La policía de Dinamarca informó que un hombre de edad avanzada perdió el control de su vehículo en Copenhague, dejando a cinco personas heridas. #NewsOnDemand pic.twitter.com/vbA9WZ468z — News On Demand (@OnDemand_News) April 30, 2025

Keystone-SDA ATS

Selon les témoignages recueillis, un homme âgé conduisant une voiture «aurait probablement heurté une barrière de chantier et perdu le contrôle de la voiture à ce moment-là», a expliqué la police.

«Ensuite, la voiture a continué, a heurté un cycliste et est montée sur le trottoir près d'un café, où il y a une terrasse, et il a continué sur le trottoir, où il a renversé un nombre supplémentaire de personnes», a-t-elle précisé. Certains témoins profitaient d'un café en terrasse sous le soleil du printemps dans ce quartier animé de la capitale danoise lors de l'accident.

«Nous étions là avec des amis, on mangeait et on a entendu un truc, c'était comme si quelque chose tombait du ciel», a expliqué à l'AFP un témoin de 60 ans, Sergio Maiea. Le conducteur compte parmi les blessés et il n'a pas encore été possible de l'interroger, a précisé la police.