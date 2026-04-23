Deux trains sont entrés en collision jeudi matin au Danemark, entre Hillerød et Kagerup à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, faisant plusieurs blessés, ont rapporté la police et les services de secours.

Danemark: une collision entre deux trains fait plusieurs blessés Ce matin au Danemark, une collision entre deux trains s’est produite entre Hillerød et Kagerup, au nord de Copenhague. Le choc a fait plusieurs blessés. Les secours et la police sont sur place, face à deux rames de train lourdement encastrées. 23.04.2026

Keystone-SDA ATS

«Un grave accident de train s'est produit. Deux trains sont entrés en collision, et la police ainsi que les services de secours sont mobilisés en grand nombre», a écrit la police locale dans un communiqué.

«Nous avons reçu l'alerte exactement à 06h30», a précisé à l'AFP Tim Simonsen, le porte-parole des services de secours. «C'est une collision frontale et il y a des blessés parmi les passagers», a-t-il dit. Les médias évoquent dix-sept blessés, dont quatre dans un «état critique».

Deux trains sont entrés en collision jeudi matin au Danemark. ats

La collision a provoqué de gros dégâts à l'avant des deux rames, les cabines étant entièrement déformées et écrasées sous l'impact, et les pare-brises et vitres complètement disloqués, montrent les photos circulant dans les médias.

Evacués

«Tous les passagers ont été évacués du train», a indiqué M. Simonsen. Des investigations techniques sont en cours sur place par la police. Le périmètre a été sécurisé et la route entre Isterødvejen et Kagerup devrait rester fermée sine die. Une conférence de presse est prévue par les services de secours à 09H15 locale.

La maire de la commune de Gribskov – où s'est produit l'accident – Trine Egetved, écrit sur Facebook que certaines des personnes blessées ont été transportées par hélicoptère à l'hôpital Rigshospitalet. «Je suis profondément bouleversée et choquée, et mes pensées vont à toutes les personnes concernées», a-t-elle dit.

Ce train «est emprunté par de nombreux habitants de Gribskov, des employés et des élèves. Les services d'urgence travaillent d'arrache-pied, et nous essayons, au niveau central, de nous faire une idée précise de ce qui s'est passé et de veiller à ce que chacun reçoive l'aide dont il a besoin», a assuré Mme Egetved.

Les accidents ferroviaires sont rares au Danemark mais en 2019, une collision impliquant un train de voyageurs avait fait 8 morts et 16 blessés. En août 2025, une personne est morte après la collision entre un train et un véhicule agricole.