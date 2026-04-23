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«Je suis choquée» Danemark : une collision entre deux trains fait plusieurs blessés

ATS

23.4.2026 - 09:42

Deux trains sont entrés en collision jeudi matin au Danemark, entre Hillerød et Kagerup à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, faisant plusieurs blessés, ont rapporté la police et les services de secours.

Danemark: une collision entre deux trains fait plusieurs blessés

Danemark: une collision entre deux trains fait plusieurs blessés

Ce matin au Danemark, une collision entre deux trains s’est produite entre Hillerød et Kagerup, au nord de Copenhague. Le choc a fait plusieurs blessés. Les secours et la police sont sur place, face à deux rames de train lourdement encastrées.

23.04.2026

Keystone-SDA

23.04.2026, 09:42

23.04.2026, 10:19

«Un grave accident de train s'est produit. Deux trains sont entrés en collision, et la police ainsi que les services de secours sont mobilisés en grand nombre», a écrit la police locale dans un communiqué.

«Nous avons reçu l'alerte exactement à 06h30», a précisé à l'AFP Tim Simonsen, le porte-parole des services de secours. «C'est une collision frontale et il y a des blessés parmi les passagers», a-t-il dit. Les médias évoquent dix-sept blessés, dont quatre dans un «état critique».

Deux trains sont entrés en collision jeudi matin au Danemark.
Deux trains sont entrés en collision jeudi matin au Danemark.
ats

La collision a provoqué de gros dégâts à l'avant des deux rames, les cabines étant entièrement déformées et écrasées sous l'impact, et les pare-brises et vitres complètement disloqués, montrent les photos circulant dans les médias.

Evacués

«Tous les passagers ont été évacués du train», a indiqué M. Simonsen. Des investigations techniques sont en cours sur place par la police. Le périmètre a été sécurisé et la route entre Isterødvejen et Kagerup devrait rester fermée sine die. Une conférence de presse est prévue par les services de secours à 09H15 locale.

La maire de la commune de Gribskov – où s'est produit l'accident – Trine Egetved, écrit sur Facebook que certaines des personnes blessées ont été transportées par hélicoptère à l'hôpital Rigshospitalet. «Je suis profondément bouleversée et choquée, et mes pensées vont à toutes les personnes concernées», a-t-elle dit.

Ce train «est emprunté par de nombreux habitants de Gribskov, des employés et des élèves. Les services d'urgence travaillent d'arrache-pied, et nous essayons, au niveau central, de nous faire une idée précise de ce qui s'est passé et de veiller à ce que chacun reçoive l'aide dont il a besoin», a assuré Mme Egetved.

Les accidents ferroviaires sont rares au Danemark mais en 2019, une collision impliquant un train de voyageurs avait fait 8 morts et 16 blessés. En août 2025, une personne est morte après la collision entre un train et un véhicule agricole.

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