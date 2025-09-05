  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lac de Lugano Danger : les autorités alertent sur des algues bleues

ATS

5.9.2025 - 14:06

Les autorités tessinoises déconseillent actuellement la baignade dans la partie sud du lac de Lugano à cause de la présence d'algues bleues. Elles sont toxiques pour les humains et les animaux lorsqu'elles sont présentes en grande quantité.

Les algues bleues gâchent régulièrement le plaisir des baigneurs au lac de Lugano à la fin de l'été (archives).
Les algues bleues gâchent régulièrement le plaisir des baigneurs au lac de Lugano à la fin de l'été (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 14:06

05.09.2025, 14:15

Les algues bleues peuvent provoquer des réactions cutanées, des troubles gastro-intestinaux, voire des problèmes hépatiques.

Entre le golfe de Riva San Vitale et la digue de Melide (TI), le lac de Lugano est à nouveau partiellement jaune-vert au lieu d'être bleu. Cela s'explique par la prolifération de cyanobactéries, appelées algues bleues. Ces derniers jours, le phénomène s'est intensifié et les algues bleues se sont étendues jusqu'au golfe d'Agno, a annoncé vendredi le chimiste cantonal tessinois.

Il est donc déconseillé de se baigner dans le lac de Lugano à ces endroits. Les cyanobactéries y sont présentes en forte concentration et représentent un risque élevé pour les humains et les animaux, précise le chimiste cantonal.

Les autorités tessinoises conseillent donc actuellement de ne se baigner que dans des eaux claires avec une visibilité de un à deux mètres et d'éviter les accumulations visibles de cyanobactéries. Après la baignade, il est recommandé de prendre une douche et de bien sécher la peau.

Les plus lus

Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
«Poignardée à plusieurs reprises» : une enseignante entre la vie et la mort
Droits de douane: les États-Unis accueillent Parmelin sans enthousiasme
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
Un cycliste de 16 ans meurt dans un accident de la route
«Elles seront des cibles légitimes» - Les menaces de Vladimir Poutine