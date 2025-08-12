  1. Clients Privés
Oups, la bourde Daniel Brélaz tente une manoeuvre risquée et démolit sa voiture !

Gregoire Galley

12.8.2025

Daniel Brélaz a commis une bourde le 8 août dernier. L’ex-syndic de Lausanne a endommagé quatre véhicules alors qu’il avait rendez-vous avec son fils qui devait se marier le lendemain.

L’accident de Daniel Brélaz a eu lieu à Chailly.
L’accident de Daniel Brélaz a eu lieu à Chailly.
ats

Rédaction blue News

12.08.2025, 20:59

12.08.2025, 21:03

Selon des informations divulguées par «24 heures» et «Lematin.ch», l’accident a eu lieu à Chailly où se trouve la place de parc de l’ancien conseiller national vert. Coincé par un véhicule, Daniel Brélaz ne pouvait pas ouvrir la portière de sa propre voiture.

Après avoir attendu plus de 45 minutes, le Lausannois a décidé de prendre les choses en main en essayant une manoeuvre risquée depuis le siège passager de son bolide.

Résultat des courses : une perte de maîtrise de son véhicule qui sera complètement démoli tout comme une autre voiture. Deux autres véhicules ont également été partiellement abîmés dans cet accident. Agé de 75 ans, Daniel Brélaz a précisé à nos confrères qu’il venait de passer aisément les tests sur son aptitude à conduire il y a quelques mois.

Grosse frayeur. Le conseiller national Daniel Brélaz chute dans un escalier

Grosse frayeurLe conseiller national Daniel Brélaz chute dans un escalier

