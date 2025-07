Dans le canton de Glaris, la police mise désormais sur un radar semi-stationnaire sur l'A3. La stratégie de contrôle porte ses fruits et rapporte également des sommes conséquentes.

La police cantonale glaronnaise mise sur un nouveau modèle de contrôle de vitesse (image symbolique) Image : Keystone

Dominik Müller / trad. Dominik Müller

Pour sanctionner les automobilistes qui roulent trop vite, la police cantonale glaronnaise utilise depuis cette année un radar dit semi-stationnaire. Concrètement, cela signifie que l’instrument est placé pendant une semaine sur le tronçon glaronnais de l'autoroute A3, comme le rapporte le «Glarner Nachrichten».

L'essai est apparemment payant : au cours des trois semaines pendant lesquelles la police cantonale a installé le radar, les amendes ont atteint entre 100'000 et 150'000 francs, explique Anton Landolt, chef des services spéciaux de la police cantonale glaronaise, au journal.

Le nouveau radar se trouvait jusqu'à présent à trois endroits différents : près de l'ancienne aire de repos du Walensee, sur le tronçon entre Niederurnen et Weesen ainsi qu'à la hauteur de l'Aar à Bilten en direction de Zurich.

Un radar loué à une entreprise externe

Plusieurs chauffards sont tombés dans les filets de la police. Un automobiliste roulait à plus de 220 kilomètres à l'heure au lieu de 120, une autre personne roulait à 170 kilomètres à l'heure dans la zone limitée à 80. Le radar semi-stationnaire n'est pas exploité par la police elle-même, mais loué à une entreprise externe.

Selon Anton Landolt, cet outil est plus efficace que d'autres radars mobiles, d'autant plus que sinon un agent devrait installer l'appareil et rester ensuite à proximité pour le surveiller.

Au cours des prochains mois, le nouveau radar devrait être utilisé encore davantage. Mais uniquement sur l'autoroute A3. «Le risque de vandalisme y est moindre», explique Landolt.