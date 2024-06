Voici les pays où vous êtes en sécurité - et les autres...

Quel est le pays le plus sûr pour voyager? Cette comparaison internationale montre où le risque d'être menacé dans sa vie et son intégrité physique est le plus faible. Il indique également les endroits où seuls les plus enclins à prendre des risques devraient se rendre.

Ici, le danger ne menace pas : selon le Global Peace Index, l'Islande est le pays le plus sûr du monde. Probablement uniquement parce que ce classement ne prend en compte que le risque de violence, et non les dangers naturels. Image : Keystone

Quel est le pays le plus sûr au monde? De nombreux Suisses donneraient sans doute la première place à leur propre pays. Mais c'est loin d'être le cas: la Suisse n'arrive qu'en 10e position.

Le pays le moins dangereux du monde selon l'étude surprend également : l'Islande, avec ses volcans et ses crevasses, est l'endroit le plus sûr du monde selon le classement des pays de destination du prestataire de services de comparaison Hello Safe.

Suivent le Danemark, l'Irlande, puis la Nouvelle-Zélande, premier pays extra-européen. Sept des dix pays les plus sûrs du monde se trouvent en Europe.

Le classement des pays les plus sûrs se base sur le Global Peace Index du think tank Institute for Economics and Peace. Celui-ci évalue les pays selon 23 critères allant des conflits internes ou internationaux en cours au nombre d'armes nucléaires dans le pays, en passant par le terrorisme politique et le nombre d'homicides pour 100'000 habitants.

Les dangers naturels ne jouent aucun rôle dans l'évaluation. Cela pourrait expliquer pourquoi l'Islande, qui fait régulièrement parler d'elle pour ses éruptions volcaniques, occupe le haut du classement. L'Etat insulaire de l'Atlantique Nord n'est définitivement pas connu pour être le théâtre d'affrontements violents.

Les pays les plus dangereux du monde

C'est précisément à cela - à la guerre et à la violence - que la plupart des gens associent les pays que le classement des destinations de voyage désigne comme les plus dangereux: l'Afghanistan, le Yémen et la Syrie sont en proie à des conflits armés. La suite de ce classement se lit également comme un aperçu des foyers de crise dans le monde: Soudan du Sud, République démocratique du Congo, Russie, Ukraine, Somalie et Soudan.

Il est surprenant que la Russie apparaisse à la sixième place, alors que l'Irak, par exemple, n'occupe que la onzième place. Apparemment, le think tank considère que la guerre qui se déroule en grande partie en Ukraine représente également un risque considérable pour la sécurité de tous ceux qui se trouvent en Russie.

Hello Safe propose également des classements régionaux. Les personnes intéressées peuvent ainsi découvrir quels pays d'Amérique latine sont les plus sûrs: l'Uruguay devant le Costa Rica et l'Argentine (malgré le mécontentement croissant contre la politique d'austérité radicale du nouveau président Milei).

Les pays asiatiques sont également classés en fonction de leur niveau de sécurité. Singapour, le Japon et le Bhoutan (dont la population est considérée comme la plus heureuse du monde) occupent les premières places.

Mais cela n'explique toujours pas pourquoi il est plus dangereux de se rendre en Suisse qu'en Irlande ou au Portugal.