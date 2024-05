Depuis un certain temps, le camping jouit d'une grande popularité - et est devenu une véritable tendance. Une comparaison des prix de 34 pays européens montre où un emplacement vous coûtera le plus cher cette année.

L'été approche et le coup d'envoi de la saison du camping sera bientôt donné. Depuis la pandémie de Corona, ce type de voyage connaît une véritable poussée de popularité qui ne faiblit pas. En 2024, les emplacements pour camping-cars et tentes seront à nouveau très prisés.

Les prix du camping varient fortement d'un pays à l'autre - et dans certains, on paie nettement plus que dans d'autres. Le portail camping.info a comparé 20'000 emplacements dans 34 pays européens. L'aperçu montre où l'on paie le plus cher et où il est le plus avantageux d'installer son hébergement mobile.

L'évaluation montre en outre que le camping est devenu plus cher de manière générale. Ainsi, les prix en Europe ont augmenté de 4,45 pour cent par rapport à l'année précédente.

De 13 à 39 euros la nuit

Il est surprenant que la Suisse ne soit pas en tête de liste en 2024, comme c'était le cas ces dernières années. Alors que notre pays arrive en troisième position, le pays où le camping est le plus cher est l'Italie, suivie par la Croatie.

La fourchette de prix s'étend de 13 à 39 euros - soit l'équivalent d'environ 13 à 38 francs - pour une nuit de camping pour deux personnes en haute saison. Sont pris en compte l'emplacement, la caravane, l'électricité et la taxe locale. Voici un aperçu ci-dessous.

Comparaison des prix des campings en Europe : Italie : 39,24 euros

Croatie : 38,77 euros

Suisse : 38,66 euros

Autriche : 36,35 euros

Espagne : 33,75 euros

Slovénie : 32,84 euros

Danemark : 31,38 euros

Allemagne : 27,52 euros

Norvège : 26,89 euros

Luxembourg : 26,66 euros

Finlande : 26,49 euros

Suède : 26,29 euros

Grande-Bretagne : 26,01 euros

Grèce : 25,48 euros

France : 25,22 euros

Pays-Bas : 24,64 euros

Irlande : 24,62 euros

Islande : 22,98 euros

Hongrie : 22,98 euros

Portugal : 22,33 euros

Belgique : 22,06 euros

Lituanie : 21,28 euros

Estonie : 20,86 euros

Bulgarie : 20,30 euros

Slovaquie : 20,23 euros

Lettonie : 19,76 euros

Serbie : 18,96 euros

Bosnie-Herzégovine : 18,26 euros

République tchèque : 18,25 euros

Pologne : 18,04 euros

Roumanie : 17,23 euros

Macédoine du Nord : 16,78 euros

Turquie : 14,59 euros

Albanie : 13,52 euros