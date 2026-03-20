Dans ces pays, les vacances coûtent moins cher que d'habitude

Celui qui choisit la bonne destination paie moins cher : non pas parce que les prix sont plus bas, mais parce que la monnaie est forte. Une évaluation des taux de change montre dans quels pays le pouvoir d'achat est le plus fort et dans quels pays il est le plus faible.

Le franc suisse a augmenté ces derniers mois. Image : IMAGO/SDA/blue News

Samuel Walder Samuel Walder

Comme il serait agréable de pouvoir passer plus de vacances pour la même somme d'argent. Attention aux spoilers : C'est désormais possible. Mais ce n'est pas parce que les compagnies aériennes ont baissé leurs prix ou que les hôtels proposent soudain des chambres moins chères. La raison est simple : le franc fort a pour conséquence de recevoir davantage de devises étrangères au moment du change. Spoiler 2 : C'est en Turquie que l'on obtient actuellement le plus pour la même somme d’argent.

C'est ce que montre une analyse du prestataire de services financiers et fournisseur de comptes multidevises "Wise", qui a comparé les taux de change des destinations touristiques préférées des Suisses en dehors de la zone euro.

Pour cette étude, l'évolution de la valeur du franc par rapport aux monnaies de 50 pays de vacances a été analysée au cours de l'année passée. Voici le top 10.

Turquie

La Turquie arrive en tête du classement. C'est ici que le franc a le plus progressé. Image Emrah Gurel/AP/dpa

Le franc se montre particulièrement fort en Turquie : avec une augmentation de valeur d'environ 28 pour cent, il y est plus puissant que dans aucun autre pays analysé. Pour les voyageurs suisses, cela signifie des prix sensiblement plus bas pour les vacances.

Selon les données de la plateforme Numbeo, un repas dans un restaurant bon marché ne coûte qu'environ 350 livres turques - soit environ six francs. Même un demi-litre de bière est une bonne affaire : Avec environ 150 livres, soit moins de trois francs, il fait partie des moins chers en comparaison internationale.

Remarque :

Se rendre en Turquie en ce moment n'est pas une bonne idée, malgré les prix avantageux. Le DFAE écrit sur sa page d'accueil : «L'évolution de la situation est incertaine en raison de l'escalade militaire dans la région. Des restrictions dans le trafic touristique ne peuvent pas être exclues». En font partie : la fermeture temporaire de l'espace aérien et des vols retardés ou annulés.

Inde

En Inde, tu peux savourer un menu pour moins de deux francs. Image Keystone

Pourquoi le franc est-il si fort ? sda Selon le président de la BNS Martin Schlegel, le franc a gagné environ 2,5 pour cent de valeur pondérée par le commerce depuis la dernière évaluation de la situation en décembre. «Avec l'escalade au Proche-Orient, la pression à la hausse s'est encore accrue», a-t-il déclaré jeudi, selon le texte de son discours, lors de la conférence de presse sur l'examen de la situation économique et monétaire. Les conditions monétaires sont ainsi devenues «plus strictes», selon Schlegel. L'appréciation réduit le renchérissement importé et freine l'évolution économique. Parallèlement, les taux d'intérêt en Suisse sont nettement plus bas qu'à l'étranger. Cette différence de taux d'intérêt rend les placements en francs moins attractifs et contrecarre ainsi la pression à la hausse sur le franc.

Le franc a augmenté d'environ 17 pour cent par rapport à la roupie et cela se ressent directement dans le porte-monnaie des vacanciers suisses. Ceux qui vont manger au restaurant en Inde s'en sortent encore mieux que d'habitude : un plat dans un bistrot ne coûte en moyenne qu'environ 200 INR, soit moins de deux francs.

L'avantage de prix est encore plus impressionnant lors d'un dîner à deux : un menu de trois plats pour deux personnes dans un restaurant de classe moyenne revient à environ 1.200 INR soit à peine une dizaine de francs.

Japon

Le Japon n'est pas seulement une destination à la mode, il est désormais également rentable en termes de prix. Image Keystone

Les fans du Japon devraient se réjouir encore plus maintenant. Non seulement le pays est à la mode, mais en tant que Suisse, on en a vraiment pour son argent. La raison : le franc a augmenté d'environ 14 pour cent par rapport au yen et gagne ainsi sensiblement en pouvoir d'achat.

C'est particulièrement visible pour la nourriture : pour environ 1.000 JPY, soit environ cinq francs, on peut manger un plat dans un restaurant bon marché. Même le plaisir du café reste abordable : un cappuccino coûte en moyenne environ 485 JPY, soit un peu plus de deux francs.

Hong Kong

A Hong Kong, les Suisses ne paient actuellement qu'un franc environ pour se rendre d'un point A à un point B. Image Keystone

Hong Kong occupe la quatrième place et malgré sa réputation de ville chère, la métropole se montre actuellement plutôt avantageuse pour les voyageurs suisses. Le franc a augmenté d'environ 12,3 pour cent par rapport au dollar de Hong Kong.

Cela se ressent rapidement au quotidien : un plat dans un restaurant bon marché coûte environ 60 HKD, soit environ six francs. Le prix du café reste également modéré, un cappuccino coûte en moyenne environ 40 HKD, ce qui correspond à environ quatre francs.

Même se déplacer en ville n'est pas un facteur de coût important : un trajet en transports en commun coûte environ 12 HKD, soit un peu plus d'un franc.

Les pays du Golfe

Trois États du Golfe figurent également dans le top 10 du classement, mais il est déconseillé de s'y rendre en ce moment. Image sda

En cinquième position, on trouve l'Arabie saoudite. Il faut toutefois noter ici qu'un voyage dans les pays du Golfe n'est actuellement pas possible ou fortement à éviter. La région est en guerre. Depuis le 1er mars 2026, le DFAE déconseille les voyages touristiques et non urgents à destination du Bahreïn, du Koweït, des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie.

Malgré tout, le franc s'apprécie de 12,26 pour cent par rapport au riyal et assure ainsi une augmentation sensible du pouvoir d'achat. Un repas dans un restaurant bon marché coûte déjà environ 25 SAR, soit environ cinq francs. Même les petites choses ne coûtent presque rien : une bouteille d'eau de 0,33 litre coûte environ un SAR, soit quelques centimes seulement. On économise également sur les transports : le tarif de départ d'un taxi est d'environ dix SAR, auxquels s'ajoutent environ huit SAR par kilomètre.

Au Qatar également, (6e place), le franc fort se fait sentir : il a gagné environ 12,24 pour cent de valeur par rapport au riyal qatari. Pour environ 30 QAR, environ 6,30 francs, on obtient un plat dans le segment des restaurants bon marché. Un cappuccino coûte en moyenne environ 21 QAR, soit un peu plus de quatre francs. Particulièrement avantageux : les transports publics. Un aller simple coûte environ deux QAR, ce qui correspond à moins de 50 centimes.

Les Émirats arabes unis occupent la septième place : avec une augmentation d'environ 12 pour cent par rapport au dirham, le franc se montre également fort ici. Cela se ressent rapidement au quotidien : Un repas dans un restaurant bon marché coûte environ 30 AED, soit environ six francs. Pour un cappuccino, il faut compter en moyenne 20 AED, soit environ quatre francs. Pour prendre un taxi, il faut compter environ douze AED, auxquels s'ajoutent environ 2,50 AED par kilomètre.

Canada

Au Canada, tu paies six francs pour une grande bière. Image Imago

Le franc a augmenté d'environ 9 pour cent par rapport au dollar canadien. Un plat principal simple dans un restaurant bon marché coûte environ 25 CAD, ce qui correspond à environ 14 francs. Le niveau de prix de la bière est également très élevé : pour une bière locale (0,5 litre), il faut compter environ huit CAD, soit environ six francs. Un aller simple dans les transports publics coûte environ 3,50 CAD, soit environ 2,50 francs.

Malgré tout, le Canada fait partie des pays de vacances les plus chers en comparaison.

Chine

La Chine est désormais une destination particulièrement intéressante pour les Suisses. Image IMAGO/VCG

La Chine arrive à la neuvième place et constitue donc un paradis des prix encore plus grand pour les voyageurs suisses. Le franc a augmenté d'environ 8 pour cent et assure ainsi un pouvoir d'achat sensiblement plus élevé.

Les coûts quotidiens montrent à quel point la vie peut être bon marché sur place : un plat dans un restaurant simple coûte déjà environ 20 CNY, soit environ 2,20 francs. Même un repas de trois plats pour deux personnes dans un restaurant de classe moyenne reste abordable et coûte environ 150 CNY, soit environ 17 francs.

Les transports ne sont pas non plus très chers : un trajet en transports publics coûte environ deux CNY, soit à peine 20 centimes.

Singapour

Singapour est considérée comme l'un des endroits les plus coûteux du monde. Mais les Suisses peuvent désormais s'en sortir pour moins cher. Image Jens Büttner/dpa

Singapour occupe la 10e place et bien que la ville soit considérée comme l'une des destinations les plus chères d'Asie, les vacanciers suisses profitent du franc fort. Celui-ci a augmenté d'environ 7 pour cent par rapport au dollar singapourien.

Cela se voit au quotidien : pour environ douze SGD, soit environ sept francs, on peut déjà manger dans un restaurant bon marché. Une bière locale (0,5 litre) coûte environ dix SGD, soit environ six francs. Les transports publics restent également abordables : un trajet coûte environ 1,80 SGD, ce qui correspond à un peu plus d'un franc.

Dans ces pays, les vacances coûtent plus cher

Dans le top trois des pays où les vacances sont devenues plus chères par rapport au franc suisse, la Suède occupe la première place. Image Carsten Rehder/dpa

Alors que le franc se renforce en de nombreux endroits dans le monde, la Suède présente une toute autre image : Ici, la monnaie suisse a nettement perdu de sa valeur en comparaison annuelle et se trouve ainsi en tête du classement des «perdants».

Le 21 janvier 2025, un franc valait encore 12,1 couronnes suédoises, contre seulement 11,5 couronnes actuellement. Cela correspond à une baisse d'environ six pour cent.

Mais malgré un franc plus faible, la Suède ne reste pas forcément une destination de luxe : un repas de trois plats dans un restaurant de classe moyenne coûte environ 800 couronnes suédoises, soit environ 69 francs - nettement moins qu'en Suisse, où l'on paie en moyenne 101 francs.

La Hongrie arrive en deuxième position avec une perte de valeur de 5,5 pour cent. Alors qu'un franc valait encore environ 436 forints il y a un an, il vaut aujourd'hui 413 forints.

Le pays reste néanmoins bon marché pour les voyageurs suisses : Selon le «Cost of Living Index» de Numbeo, la vie sur place reste nettement moins chère qu'en Suisse.

La Namibie occupe la troisième place avec une baisse de 1,1 pour cent, suivie par l'Albanie (-0,8 pour cent). Là aussi, malgré un franc plus faible, le niveau des prix reste nettement inférieur à la moyenne suisse.

Comment économiser davantage

Thomas Adamski, porte-parole de Wise, conseille : «Si l'on veut économiser avant de partir en vacances, il faut garder un œil sur les taux de change actuels et échanger ses francs à temps dans la monnaie appropriée ou utiliser un compte en devises».

Sur place, les voyageurs devraient de préférence toujours payer dans la monnaie locale et il faut éviter les conversions dynamiques de devises aux distributeurs automatiques ou aux lecteurs de cartes : «Ainsi, l'argent économisé reste vraiment dans le porte-monnaie».