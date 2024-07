Pour la 18e fois, l'Institute for Economics & Peace a publié l'index mondial de la paix. En 2024, rien n'a changé à la tête du classement.

Depuis 2008, l'Islande occupe sans conteste la tête du classement des pays les plus sûrs du monde. Imago/Pond5 Images

Andreas Lunghi

Les prochaines vacances approchent. Vous avez choisi quelques destinations, mais ne parvenez pas encore à vous décider pour un pays? Vous avez déjà lu les Conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et savez pour quel pays vous avez besoin d'un visa et quelle destination a le taux de criminalité le plus bas.

Cependant, si vous avez encore des doutes sur la situation sécuritaire dans les pays choisis, le rapport de l'Institute for Economics & Peace (IEP) de Sydney pourrait vous aider.

L'Europe bien représentée en tête

Chaque année, l'IEP établit un Global Peace Index (indice de paix mondial) de 163 pays et États reconnus, représentant 99,7 % de la population mondiale.

L'état de paix est déterminé par un mélange d'indicateurs tels que le taux de criminalité, les relations avec les pays voisins et les dépenses militaires. Le nombre de réfugiés et l'impact du terrorisme jouent également un rôle.

L'Islande se confirme cette année encore comme le pays le plus pacifique du monde et ce, pour la 15e année consécutive. L'île du nord de l'Europe est connue pour son faible taux de criminalité et ses bonnes relations avec les autres pays.

Elle est suivie par l'Irlande, qui gagne une place par rapport à 2023. La Suisse gagne trois places cette année et se hisse désormais au sixième rang des pays les plus sûrs.

L'Autriche, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Portugal, le Danemark, la Slovénie et la Malaisie complètent le top 10. Nos voisins allemands (20e), italiens (33e) et français (86e) sont encore plus loin.

A l'autre bout du classement, on trouve des pays impliqués dans des conflits depuis un certain temps, voire en guerre. Le Yémen est en queue de peloton, suivi du Soudan, du Soudan du Sud, de l'Afghanistan et de l'Ukraine. Israël a reculé en raison du conflit au Proche-Orient et se trouve désormais parmi les dix pays les moins pacifiques. Fait significatif dans ce contexte: la Palestine devance Israël de dix places.

Singapour est le pays le plus sûr

Mais pour les vacances, c'est surtout la sécurité des voyages qui est importante. Celle-ci est déterminée par les facteurs figurant sous «Protection et sécurité» dans le Global Peace Index. Cette catégorie comprend le taux d'homicides et le nombre de détenus. Et là, l'Islande doit laisser la place à un autre pays: Singapour.

La Suisse fait meilleure figure dans ce classement et se place en quatrième position, juste derrière la Norvège. La Finlande, le Danemark, le Japon, la Slovénie, le Qatar et la Corée du Sud ferment la marche du top 10.

