Pour une question d'égalité, de l'avis des autorités locales, faire tomber le tee-shirt pour bronzer seins nus sur la plage est devenu un droit à Helsinki que l'on soit un homme ou une femme.

A Helsinki, les hommes et les femmes ont le droit de faire tomber le haut du maillot sur la plage. ssiltane / Getty Images

Le «topless» est décidément un sujet récurrent dans la vie des Finlandais. En 2022, on se souvient que la Première ministre Sanna Marin avait dû s'excuser pour des photos présentant certains de ses invités seins nus à sa résidence officielle. La polémique relevait surtout de la politique, à un moment où la cheffe du gouvernement était déjà dans le viseur de ses opposants qui dénonçaient une vie festive et décadente, à l'opposé de ce qu'ils souhaitaient attendre d'une responsable politique.

L'apparition en public de seins nus était moins un sujet. D'ailleurs, à Helsinki, les femmes ont parfaitement le droit de faire tomber le haut du maillot autant que les hommes lorsqu'elles s'adonnent à une séance de bronzage sur la plage. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les autorités locales sont allées en effet jusqu'à légiférer à ce sujet l'année dernière, rapporte le portail des citoyens européens TheMayor.eu, et ce pour une question d'égalité entre les deux sexes, d'après Kerttu Hynni, responsable de l'équipe de loisirs de la ville d'Helsinki.

Cette décision n'a vraisemblablement bénéficié d'aucune communication. C'est pourquoi, l'on en parle qu'aujourd'hui. Pourtant, non seulement il s'agit d'une grande première au pays du Père Noël mais en plus le topless a déjà fait l'objet d'une mobilisation de la part de militantes féministes. En 2019, une manifestation indiquée comme une «flashmob aux seins nus» avait été organisée à la suite de l'intervention de la police sur une plage de Hyvinkää en raison d'une femme qui avait fait tomber le haut du maillot. Dans le sillage du mouvement «free the nipple» (libérez les tétons), les participantes avaient appelé à la suppression de restrictions quand il s'agissait d'exposer la poitrine féminine.

De façon beaucoup plus légère, cette décision politique interrogera aussi sans doute ceux qui ne sont jamais allés à Helsinki à propos de la présence de plages. La capitale finlandaise étant totalement tournée vers le Golfe de Finlande, qui sépare le pays de l'Estonie, la baignade est bel et bien une activité dans le quotidien des Finlandais avec une multitude de spots situés tout au long de la côte.

