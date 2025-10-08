  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Dans l'affaire de la plume, témoins contre experts

ATS

8.10.2025 - 15:45

A Genève, au troisième jour du procès en appel de l'affaire dite de la plume, deux experts généticiens ont été entendus par le tribunal. Objectif: déterminer si les analyses génétiques soutiennent la présence d'un rapport sexuel juste avant la mort de l'épouse de l'accusé en 2016.

A Genève, au troisième jour du procès en appel de l'affaire dite de la plume, deux experts généticiens ont été entendus par le tribunal. 
A Genève, au troisième jour du procès en appel de l'affaire dite de la plume, deux experts généticiens ont été entendus par le tribunal. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.10.2025, 15:45

En réponse aux questions pointilleuses de Philippe Ducor, un des quatre avocats du prévenu, ils ont indiqué que le prélèvement effectué sur le corps de la femme ne contient pas d'ADN masculin, comme déjà affirmé lors du premier procès en appel, en 2023. Mais sur la base de la nouvelle littérature scientifique disponible depuis, les généticiens estiment que «l'absence d'ADN s'explique qu'il y ait eu un rapport ou non.»

La victime serait en effet décédée lors d'une asphyxie érotique, selon la seconde version des faits donnée par le prévenu, aujourd'hui âgé de 75 ans, juste avant son premier procès en appel. Après avoir soutenu pendant sept ans qu'elle était morte de cause naturelle, il avait finalement admis avoir menti par «grande pudeur», pour protéger leurs enfants de la vie intime de leurs parents.

Très amoureux

En 2023, les juges avaient retenu contre l'ancien notaire soleurois une peine de trois ans de prison pour homicide par négligence, contre treize ans pour meurtre en première instance. Une décision que le Tribunal fédéral a rejetée pour «appréciation arbitraire» de certains faits, obligeant les juges genevois à approfondir la nouvelle version du prévenu et sa concordance avec les analyses scientifiques.

Si certaines ecchymoses retrouvées sur la victime ne sont pas explicables uniquement par l'asphyxie érotique, comme l'ont soutenu les médecins légistes mardi, l'ancien couple a toujours été décrit comme très amoureux et sans histoires lors des précédents procès. Il en a été de même mercredi matin par trois proches du prévenu venus témoigner de sa bonne moralité.

«D'une bonté très profonde», «dédié à ses amis», l'accusé aurait eu envers sa femme «une attention extrême» à tous ses besoins, a dépeint une amie de très longue date. Malgré quelques échanges animés avec lui, elle affirme «ne l'avoir jamais vu perdre le contrôle de son caractère.»

Les plus lus

Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Renée et Dédée: résistantes, déportées et toujours amies
Un célèbre journaliste français perd la vie tragiquement à 52 ans
Trump se déchaîne: «Le maire de Chicago devrait être en prison»
À peine élue maire, elle se fait poignarder - Sa fille soupçonnée
«Vous voulez qu'un joueur meure sur le court ?»