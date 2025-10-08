A Genève, au troisième jour du procès en appel de l'affaire dite de la plume, deux experts généticiens ont été entendus par le tribunal. Objectif: déterminer si les analyses génétiques soutiennent la présence d'un rapport sexuel juste avant la mort de l'épouse de l'accusé en 2016.

Keystone-SDA ATS

En réponse aux questions pointilleuses de Philippe Ducor, un des quatre avocats du prévenu, ils ont indiqué que le prélèvement effectué sur le corps de la femme ne contient pas d'ADN masculin, comme déjà affirmé lors du premier procès en appel, en 2023. Mais sur la base de la nouvelle littérature scientifique disponible depuis, les généticiens estiment que «l'absence d'ADN s'explique qu'il y ait eu un rapport ou non.»

La victime serait en effet décédée lors d'une asphyxie érotique, selon la seconde version des faits donnée par le prévenu, aujourd'hui âgé de 75 ans, juste avant son premier procès en appel. Après avoir soutenu pendant sept ans qu'elle était morte de cause naturelle, il avait finalement admis avoir menti par «grande pudeur», pour protéger leurs enfants de la vie intime de leurs parents.

Très amoureux

En 2023, les juges avaient retenu contre l'ancien notaire soleurois une peine de trois ans de prison pour homicide par négligence, contre treize ans pour meurtre en première instance. Une décision que le Tribunal fédéral a rejetée pour «appréciation arbitraire» de certains faits, obligeant les juges genevois à approfondir la nouvelle version du prévenu et sa concordance avec les analyses scientifiques.

Si certaines ecchymoses retrouvées sur la victime ne sont pas explicables uniquement par l'asphyxie érotique, comme l'ont soutenu les médecins légistes mardi, l'ancien couple a toujours été décrit comme très amoureux et sans histoires lors des précédents procès. Il en a été de même mercredi matin par trois proches du prévenu venus témoigner de sa bonne moralité.

«D'une bonté très profonde», «dédié à ses amis», l'accusé aurait eu envers sa femme «une attention extrême» à tous ses besoins, a dépeint une amie de très longue date. Malgré quelques échanges animés avec lui, elle affirme «ne l'avoir jamais vu perdre le contrôle de son caractère.»