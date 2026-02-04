  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Epstein Dans la tourmente, l’ex-prince Andrew quitte sa demeure royale de Windsor

ATS

4.2.2026 - 07:33

Sous le coup de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein, le prince britannique déchu Andrew a quitté lundi son luxueux domicile de Windsor pour s'installer sur le domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, a rapporté mardi soir la BBC.

La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur Andrew, mis en cause dans de nouvelles photographies et emails du dossier Epstein.
La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur Andrew, mis en cause dans de nouvelles photographies et emails du dossier Epstein.
ats

Keystone-SDA

04.02.2026, 07:33

Andrew va désormais résider dans un logement temporaire, Wood Farm Cottage, le temps que sa future résidence permanente sur le même domaine, Marsh Farm, soit rénovée, selon le tabloïd The Sun.

Le frère du roi Charles III avait été sommé en octobre de quitter ce luxueux manoir où il résidait depuis plus de vingt ans avec son ex-femme, Sarah Ferguson, après s'être vu retirer ses titres royaux en raison de son amitié avec Jeffrey Epstein.

La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur Andrew, mis en cause dans de nouvelles photographies et emails du dossier Epstein, publiés vendredi par le ministère américain de la justice.

Nouveaux documents. Quand Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, s'adressait à Epstein comme à un «frère»

Nouveaux documentsQuand Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, s'adressait à Epstein comme à un «frère»

Accusé d'agressions sexuelles

Parmi les nouveaux documents figurent des clichés de lui agenouillé et penché au-dessus d'une femme allongée ou des emails invitant Epstein à Buckingham pour parler en «privé».

Ces révélations ont fait réagir le premier ministre britannique Keir Starmer, qui a estimé que l'ex-prince devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes du financier.

Alors qu'Andrew était déjà accusé d'agressions sexuelles par la défunte Virginia Giuffre, une deuxième victime de Jeffrey Epstein a affirmé par la voix de son avocat que le pédocriminel américain l'avait envoyée au Royaume-Uni en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew à Royal Lodge, près du château de Windsor.

Un porte-parole de la police locale, la Thames Valley Police, a dit mardi soir qu'elle allait «examiner ces informations», mais que ni cette femme ni son avocat n'avaient pris contact avec elle.

Affaire Epstein. Une deuxième femme dit avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-prince Andrew

Affaire EpsteinUne deuxième femme dit avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-prince Andrew

Les plus lus

Un séisme boursier détruit 300 milliards de dollars en quelques heures !
Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
Un célèbre intellectuel a volé au secours de Jeffrey Epstein
«L’histoire s'accélère dans le mauvais sens» - Donald Trump houspillé !
Loterie : de nombreux joueurs ne récupèrent pas leur gain
N'Golo Kanté transféré après un coup de pression... d’Erdogan