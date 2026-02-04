Sous le coup de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein, le prince britannique déchu Andrew a quitté lundi son luxueux domicile de Windsor pour s'installer sur le domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, a rapporté mardi soir la BBC.

La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur Andrew, mis en cause dans de nouvelles photographies et emails du dossier Epstein. ats

Keystone-SDA ATS

Andrew va désormais résider dans un logement temporaire, Wood Farm Cottage, le temps que sa future résidence permanente sur le même domaine, Marsh Farm, soit rénovée, selon le tabloïd The Sun.

Le frère du roi Charles III avait été sommé en octobre de quitter ce luxueux manoir où il résidait depuis plus de vingt ans avec son ex-femme, Sarah Ferguson, après s'être vu retirer ses titres royaux en raison de son amitié avec Jeffrey Epstein.

La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur Andrew, mis en cause dans de nouvelles photographies et emails du dossier Epstein, publiés vendredi par le ministère américain de la justice.

Accusé d'agressions sexuelles

Parmi les nouveaux documents figurent des clichés de lui agenouillé et penché au-dessus d'une femme allongée ou des emails invitant Epstein à Buckingham pour parler en «privé».

Ces révélations ont fait réagir le premier ministre britannique Keir Starmer, qui a estimé que l'ex-prince devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes du financier.

Alors qu'Andrew était déjà accusé d'agressions sexuelles par la défunte Virginia Giuffre, une deuxième victime de Jeffrey Epstein a affirmé par la voix de son avocat que le pédocriminel américain l'avait envoyée au Royaume-Uni en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew à Royal Lodge, près du château de Windsor.

Un porte-parole de la police locale, la Thames Valley Police, a dit mardi soir qu'elle allait «examiner ces informations», mais que ni cette femme ni son avocat n'avaient pris contact avec elle.