Dans le bassin du Mékong, une «bombe à retardement» toxique fait craindre le pire

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«L'eau est morte» Dans le bassin du Mékong, une «bombe à retardement» toxique fait craindre le pire

Gregoire Galley

16.6.2026

Assis à l'arrière de sa pirogue, Somdet Singthong sillonne le Mékong avec une pointe de résignation. Des traces d'arsenic ont été détectées dans son organisme, comme dans les eaux brunâtres du fleuve, touché à son tour par une pollution qui progresse dangereusement.

Dans le Mékong, une «bombe à retardement» toxique

Dans le Mékong, une «bombe à retardement» toxique

Assis à l'arrière de sa pirogue, Somdet Singthong sillonne le Mékong avec une pointe de résignation. Des traces d'arsenic ont été détectées dans son organisme.

16.06.2026

Agence France-Presse

16.06.2026, 08:16

16.06.2026, 08:52

Les habitants du coin avaient l'habitude d'acheter leurs poissons directement sur place à son embarcadère de fortune, près de la ville thaïlandaise de Chiang Saen, à la frontière avec la Birmanie et le Laos.

Mais depuis la détection l'an dernier d'arsenic et de métaux lourds dans plusieurs affluents du Mékong, les clients se font tellement rares que carpes et poissons-chats finissent parfois par pourrir.

«L'impact a été énorme», dit à l'AFP le pêcheur de 69 ans, la tête couverte d'un chapeau de paille effrité. «Je n'ai jamais eu peur, mais d'autres villageois sont inquiets. Ils ne mangent pas de poissons, certains ne veulent même pas les toucher».

Concentrée jusqu'ici dans d'autres rivières en amont, la pollution s'est étendue ces derniers mois jusqu'au mythique Mékong, dont dépendent au quotidien des millions de personnes en Asie du Sud-Est.

Des résultats d'analyses publiés en avril par le Département thaïlandais de contrôle de la pollution montrent des concentrations d'arsenic atteignant 296 milligrammes par kilogramme de sédiment, soit près de dix fois le seuil de sécurité.

Chercheurs et défenseurs de l'environnement l'attribuent principalement aux rejets toxiques déversés dans les cours d'eau par des mines illégales en Birmanie voisine.

La guerre civile qui y fait rage facilite l'exploitation de ressources naturelles en dehors de tout cadre règlementaire, notamment les terres rares, utilisées dans les smartphones, éoliennes, véhicules électriques...

Asie du Sud-Est. Une espèce de poisson sur 5 du Mékong menacée d'extinction

Asie du Sud-EstUne espèce de poisson sur 5 du Mékong menacée d'extinction

«L'eau est morte»

Maître de conférences à l'université de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, Wan Wiriya analyse avec son équipe des prélèvements de la rivière Kok, un affluent du Mékong. Là aussi, les chiffres sont dix fois au-dessus des normes. Le chercheur aux lunettes rondes évoque une «bombe à retardement», avec des risques de «cancers» ou de «troubles neurologiques» sur le long terme.

Conduite par de jeunes moines bouddhistes en robe safran, une marche a été organisée la semaine dernière le long du cours d'eau contaminé pour alerter la population et les pouvoirs publics.

«Les rivières sont les veines de nos vies», «Pas de mines près des rivières», clament pancartes et banderoles brandies par les participants, parmi lesquels Sansoen Duangdee.

«On ne voit plus d'enfants jouer dans l'eau. On ne voit plus d'oiseaux, plus de papillons...», se désole l'artiste de 69 ans. «L'eau est morte. Et si l'eau est morte, qu'en est-il des gens?»

L'une des organisatrices de la marche, Pianporn Deetes, directrice de l'organisation Rivers and Rights, appelle à un «dialogue diplomatique» entre la Thaïlande et les autres pays concernés, dont la Chine, principale importatrice des terres rares birmanes et laotiennes.

Mais ni la Birmanie ni Pékin ne sont membres à part entière de la Mekong River Commission, qui s'est engagée à renforcer la surveillance régionale à la suite des dernières découvertes.

Laos. «Je n’ose pas parler» - Un barrage menace une ville classée par l’UNESCO

Laos«Je n’ose pas parler» - Un barrage menace une ville classée par l’UNESCO

Les «larmes» du Mékong

La militante dénonce des «mafieux» faisant «ce qu'ils veulent sans aucune conséquence», et un manque de mobilisation politique face à un péril encore largement «invisible».

«On n'en meurt pas immédiatement. Mais tôt ou tard, il y aura des bébés avec des handicaps ou des malformations du cerveau. Doit‑on vraiment attendre ce jour‑là pour reconnaître le problème?», interroge-t-elle.

A Chiang Saen, dans le «triangle d'or» jadis tristement célèbre pour son trafic d'opium, les inquiétudes initiales semblent s'être progressivement estompées malgré la progression de la pollution.

«Les clients commencent à revenir», confirme Buakhlee Srisawat derrière son étal d'un petit marché de bord de route. «Le poisson ici est comestible, il n'y a aucun contaminant. De nombreuses agences sont venues l'inspecter».

Les autorités conseillent seulement d'en éviter les viscères, ainsi que les coquillages, et beaucoup d'habitants n'ont pas vraiment d'alternatives à cette ressource locale bon marché.

Alors, le pêcheur Somdet Singthong n'a pas changé ses habitudes alimentaires et continue de «vivre normalement» depuis qu'on a trouvé de l'arsenic dans ses ongles et ses urines.

«On ne peut rien faire d'autre de toute façon. On doit vivre avec ce fleuve, quoi qu'il lui arrive», témoigne-t-il, fataliste. «On dit que le fleuve, c'est la vie elle-même. Prenez ce Mékong: s'il pouvait pleurer, il aurait déjà versé toutes ses larmes».

Les plus lus

Dans le bassin du Mékong, une «bombe à retardement» toxique fait craindre le pire
4 chantiers en 60 jours : ce que cache l'accord Trump-Iran
Un géant de l’armée de l’air américaine s'écrase en Californie
Des moustiques responsables de l'arrivée d'un nouveau virus sous haute surveillance
«Le pire jour pour nous» - La Nati zappe l’entraînement collectif
Méfiez-vous de cette arnaque perfide sur l'autoroute