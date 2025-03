Musk tente tout pour qu'une juge ne soit pas élue à la Cour suprême

Ils sont plus d'une centaine agglutinés un dimanche matin pluvieux dans un magasin d'antiquités d'une petite ville du Wisconsin pour apporter leur soutien à la candidate Susan Crawford. Elle explique que son opposant, en réalité, c'est Elon Musk.

«Musk a dépensé plus de 25 millions de dollars pour essayer de m'empêcher de siéger à la Cour suprême du Wisconsin», lance la juge de 60 ans.

«Il a dépensé plus de 25 millions de dollars pour essayer de m'empêcher de siéger à la Cour suprême du Wisconsin», lance la juge de 60 ans. Soutenue par les démocrates, elle fait face mardi à Brad Schimel, soutenu par les républicains et Elon Musk, pour un siège à la plus haute instance judiciaire de cet Etat de la région des Grands lacs.

Avec sa fortune personnelle, mais aussi une pétition qui fait polémique, et un meeting de soutien, l'homme le plus riche de la planète sort le grand jeu depuis plusieurs semaines pour faire élire Brad Schimel et ainsi faire basculer la cour du côté conservateur.

En temps normal, un tel scrutin n'aurait pas de résonance au-delà des frontières du Wisconsin. Mais l'implication du patron de Tesla et SpaceX a donné une portée nationale à l'élection de mardi. De quoi laisser certains habitants dubitatifs, voire en colère.

«Il essaie d'acheter notre Cour suprême – il a déjà le président», s'indigne Rob Patterson, 65 ans, venu au rassemblement de soutien à Susan Crawford à Elkhorn, une petite ville du sud du Wisconsin. Brandissant une pancarte «Hé trouduc – notre cour n'est pas à vendre», cet ingénieur électrique à la retraite dénonce une «corruption flagrante».

Eléphant

Depuis qu'il s'est rallié à Donald Trump lors de la campagne présidentielle l'an dernier, et qu'il a consacré 277 millions de dollars de sa fortune personnelle pour soutenir le milliardaire républicain et son parti, Elon Musk n'a fait que gagner en importance sur la scène politique américaine.

Au retour de Donald Trump à la Maison Blanche, il a été récompensé en étant nommé à la tête d'une commission à l'efficacité gouvernementale (Doge), chargée de sabrer dans les dépenses publiques. En quelques semaines, il a déjà entrepris de limoger des milliers de fonctionnaires et de démanteler plusieurs agences fédérales.

«C'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine», estime Rob Patterson à Elkhorn. «Il ne sait pas ce qu'il fait». A l'entrée d'un supermarché d'Elkhorn, Linda Suskey est du même avis. Pour cette ancienne proviseure d'école primaire de 70 ans, Elon Musk «utilise son argent pour obtenir ce qu'il veut, c'est à dire plus d'argent».

«Il a trop de pouvoir à présent. Et je pense qu'il voit les personnes ordinaires comme ses prolos, ses ouvriers», estime-t-elle. Mais selon Matt Edler, les mesures prises par Elon Musk et Doge sont «justifiées».

Cet électeur républicain de 60 ans déclare qu'il n'a pas prévu d'aller voter mardi, mais qu'il pourrait changer d'avis. Dans le Wisconsin, l'un des Etats pivots des élections présidentielles, Elon Musk tente de reproduire le schéma de la victoire de Donald Trump.

Loterie

Outre les millions versés à la campagne de Brad Schimel, le milliardaire a annoncé qu'il remettrait «personnellement deux chèques d'une valeur d'un million de dollars chacun» à des électeurs du Wisconsin ayant voté au scrutin pour la Cour suprême.

L'an dernier, il avait organisé une loterie consistant à offrir un million de dollars chaque jour à un électeur inscrit dans l'un des sept Etats décisifs pour la victoire et qui avait signé une pétition conservatrice.

Le ministère américain de la Justice avait alors rappelé à l'équipe de Donald Trump qu'il était illégal d'offrir une récompense de valeur à un citoyen pour voter ou pour s'inscrire sur les listes électorales. Via son organisation politique, Elon Musk avait aussi promis récemment d'offrir 100 dollars aux signataires d'une pétition dans le Wisconsin contre les «juges militants».

Lors du lancement de la pétition, l'équipe de campagne de Susan Crawford avait accusé le multimilliardaire d'«acheter un siège à la Cour suprême du Wisconsin afin d'obtenir une décision favorable dans les poursuites engagées par son entreprise contre l'Etat».

Tesla, le constructeur de véhicules électriques détenu par Elon Musk, conteste en justice la décision du Wisconsin de ne pas lui accorder une exception à la règle selon laquelle les constructeurs automobiles n'ont pas le droit de détenir également des magasins de concessionnaires. Et l'affaire pourrait bien finir devant la Cour suprême de cet Etat.