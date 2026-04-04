Le personnel des Chemins de fer rhétiques ressent lui aussi le durcissement du ton : les agents de train sont de plus en plus souvent victimes d'insultes, de menaces et de comportements irrespectueux.

Une voiture panoramique historique des Chemins de fer rhétiques sur la ligne de la Bernina. Image : Keystone

Igor Sertori Carsten Dörges

Pas le temps ? blue News résume pour toi Comme d'autres chemins de fer de montagne suisses, les Chemins de fer rhétiques sont littéralement pris d'assaut par les touristes.

Le personnel du chemin de fer, qui fait aujourd'hui partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, doit faire face à des passagers irrespectueux et irascibles.

«Nous devons parfois faire appel à la police ou aux gardes-frontières», raconte Stefano Plozza, chef de train à la RHB (Chemins de fer rhétiques).

De nombreux agents de train abandonnent leur métier après quelques années, car ils sont constamment confrontés à des situations stressantes dues à des conflits avec des touristes. Montre plus

Les comportements agressifs des passagers envers le personnel ferroviaire augmentent également en Suisse - entre-temps, même les chemins de fer de montagne sont concernés. Lukas Mathyer, chef d'équipe des agents de train aux Chemins de fer de la Jungfrau, a récemment déclaré à SRF que le ton dans les trains était «devenu nettement plus dur, surtout depuis la pandémie - le respect a sensiblement diminué». blue News s'est également entretenu à ce sujet avec Stefano Plozza, chef de train aux Chemins de fer rhétiques.

Monsieur Plozza, comment se comportent les touristes dans les Chemins de fer rhétiques ?

Dans nos trains aussi, le respect diminue de plus en plus, les gens ont des exigences élevées. Ainsi, à Tirano par exemple, il arrive souvent que des passagers viennent demander des informations au personnel des trains, sans même saluer ou remercier. En outre, ils s'énervent rapidement lorsqu'on les trouve avec un billet «non valable».

Qu'est-ce qui, selon vous, rend les touristes de plus en plus impatients ?

Peut-être sommes-nous habitués à avoir toutes les commodités - ici, maintenant et tout de suite. Nos hôtes demandent constamment des connexions Internet au lieu de profiter du paysage. On a parfois l'impression qu'ils vivent dans un monde surréaliste. Ils donnent l'impression d'être toujours pressés.

Comment vous comportez-vous dans les cas où l'on vous manque grossièrement de respect ?

Nous nous efforçons toujours de trouver une solution pacifique, mais ce n'est pas toujours facile, et nous devons parfois même faire appel à la police ou aux gardes-frontières.

Un train des Chemins de fer rhétiques emprunte le viaduc de Landwasser sur la ligne de l'Albula. (photo d'archives) Bild: sda

Comment les employés sont-ils préparés à gérer les situations tendues avec les passagers ?

Nous organisons régulièrement des formations avec des spécialistes afin de gérer au mieux de tels cas, car ils sont de plus en plus fréquents.

À Tirano, il arrive souvent que de nombreux touristes attendent un train avec des billets valables, mais qu'il n'y ait pas assez de places assises. Est-il possible de réserver une place assise dans vos voitures ?

Dans nos voitures, il est possible de réserver une place assise dans un train régional, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, la réservation est obligatoire dans le Bernina Express et le Glacier Express.

Dans un monde de plus en plus numérique, la présence physique du personnel dans les trains est-elle devenue plus importante pour répondre aux émotions des passagers ou est-elle perçue comme un obstacle par ceux qui veulent tout faire via une application ?

Je pense que la présence du personnel dans le train est toujours perçue positivement par le client, sauf exceptions. Dans les trains panoramiques en particulier, les touristes aiment demander des informations sur le paysage et des données techniques sur le train et la ligne.

Le nombre de vos collègues qui changent de métier après quelques années est en augmentation. Pensez-vous que le comportement des touristes a une influence importante sur ce phénomène ?

Oui, de plus en plus de collègues se sentent stressés par ces situations conflictuelles dans les trains. C'est pourquoi beaucoup, surtout les jeunes, quittent la profession après quelques années.

Que demanderiez-vous concrètement aux politiques ou aux entreprises de transport pour améliorer la situation ?

Pour améliorer la situation dans les trains - je parle ici au nom de notre compagnie ferroviaire -, il serait judicieux d'engager plus de personnel, à savoir deux agents de train au lieu d'un seul, qui doit s'occuper de tout le train. Il serait également souhaitable que les forces de l'ordre soient plus présentes.

Je trouverais en outre que ce serait une bonne idée de limiter les places assises, comme c'est le cas pour les compagnies aériennes. C'est-à-dire des sièges numérotés.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.