Dans l’oeil du cyclone, Sarkozy jette ses dernières forces dans la bataille !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Bygmalion Dans l’oeil du cyclone, Sarkozy jette ses dernières forces dans la bataille !

ATS

8.10.2025 - 07:43

La Cour de cassation examine mercredi le pourvoi de Nicolas Sarkozy contre sa condamnation dans l'affaire Bygmalion. Il s'agit d'un ultime recours judiciaire dans ce dossier presque occulté par le séisme de l'incarcération prochaine de l'ex-président.

La Cour de cassation examine mercredi le pourvoi de Nicolas Sarkozy contre sa condamnation dans l'affaire Bygmalion.
La Cour de cassation examine mercredi le pourvoi de Nicolas Sarkozy contre sa condamnation dans l'affaire Bygmalion.
ats

Keystone-SDA

08.10.2025, 07:43

08.10.2025, 09:31

Si la Cour de cassation rejette le pourvoi, comme le préconise l'avocate générale selon une source proche du dossier, l'affaire Bygmalion deviendra la deuxième condamnation pénale définitive au casier judiciaire de Nicolas Sarkozy, après celle de l'affaire des écoutes.

L'ancien chef de l'État (2007-2012) est revenu au premier plan de l'actualité il y a deux semaines avec sa condamnation en première instance à Paris dans le procès libyen à cinq ans d'emprisonnement ferme, assorti d'un mandat de dépôt avec exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate.

Bien qu'ayant fait appel, il sera donc prochainement incarcéré, une première dans l'histoire de la République.

Dans l'affaire Bygmalion, Nicolas Sarkozy a été condamné le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement dont six mois ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012.

Cette peine, suspendue par le pourvoi en cassation, et dont la cour d'appel avait ordonné l'aménagement pour la partie ferme (bracelet électronique, semi-liberté...), était légèrement inférieure à celle d'un an d'emprisonnement ferme prononcée en première instance en 2021.

Dans ce dossier, les investigations ont révélé que pour masquer l'explosion des dépenses de sa campagne – près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions -, un système de double facturation avait été mis en place imputant à l'UMP (devenu LR), sous couvert de conventions fictives, une grosse partie du coût des meetings.

Contrairement à ses coprévenus, l'ex-chef de l'Etat n'était pas mis en cause pour ce système de fausses factures, mais comme bénéficiaire, en tant que candidat, d'un financement politique illégal.

En première instance comme en appel, Nicolas Sarkozy avait contesté «vigoureusement toute responsabilité pénale», dénonçant «fables» et «mensonges».

France. Après le verdict Sarkozy, les menaces contre les magistrats inquiètent la justice

FranceAprès le verdict Sarkozy, les menaces contre les magistrats inquiètent la justice

Bracelet électronique

Selon une source judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation examinera en formation de section, dite «ordinaire», le pourvoi de Nicolas Sarkozy, défendu par Me Patrice Spinosi, qui n'a pas souhaité s'exprimer avant l'audience.

Composée d'au moins cinq magistrats, la formation de section est appelée à trancher «lorsque la réponse à apporter à la question juridique posée ne présente pas une complexité particulière ou une forte sensibilité, mais, pour autant, ne se dessine pas de façon évidente», selon le site de la Cour de cassation. La décision sera mise en délibéré.

Trois des dix condamnés en appel du procès Bygmalion se sont joints au pourvoi: le directeur de campagne Guillaume Lambert et les ex-cadres de l'UMP Eric Cesari et Pierre Chassat.

Si elle reconnaissait le bien-fondé de leur requête, la Cour de cassation, qui juge le seul respect du droit et non le fond des dossiers, pourrait ordonner un nouveau procès dans cette affaire.

En décembre 2024, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français avait déjà rendu définitive la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an d'emprisonnement ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, également appelée Bismuth.

L'ancien champion de la droite, 70 ans, l'a porté entre février et mai, avant l'obtention d'une libération conditionnelle avant mi-peine, notamment en raison de son âge.

M. Sarkozy a par ailleurs un autre rendez-vous crucial avec la justice, le 13 octobre: il est convoqué par le parquet national financier pour connaître les modalités de son incarcération.

Sitôt écroué, sa défense pourra déposer une demande de mise en liberté. Son appel du jugement qui l'a déclaré coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses proches démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 – non concrétisé, selon la justice – ouvre droit à un nouveau procès, qui doit se tenir dans les prochains mois.

Archive sur l’affaire Bygmalion

Affaire Bygmalion: Nicolas Sarkozy va faire appel de sa condamnation à un an ferme

Affaire Bygmalion: Nicolas Sarkozy va faire appel de sa condamnation à un an ferme

SONORE Nicolas Sarkozy va faire appel de sa condamnation à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012, dans l'affaire Bygmalion, annonce son avocat Thierry Herzog.

30.09.2021

Les plus lus

Vive agitation autour de la famille Xhaka à Liestal !
Dans l’oeil du cyclone, Sarkozy jette ses dernières forces dans la bataille !
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Une manifestation vire au pugilat à Cornavin !
L’un des lauréats du Nobel de physique houspille Donald Trump
Charlie Dalin a gagné le Vendée Globe atteint d’un cancer rare !