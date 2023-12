De faux signaux GPS mettent les avions civils en grand danger

Les signaux GPS perturbés ou falsifiés mettent de plus en plus souvent les avions en difficulté. C'est surtout au Proche et au Moyen-Orient que les problèmes se multiplient, avec des conséquences potentiellement graves.

Les signaux GPS perturbés ou falsifiés mettent de plus en plus souvent les avions en difficulté (image d’illustration). IMAGO/Pond5 Images

Le groupe OPS tire la sonnette d'alarme. Cette association internationale qui comprend environ 8000 pilotes, des contrôleurs et des planificateurs de vol permet à tout ce beau monde de s’informer mutuellement des risques de sécurité dans les opérations aériennes internationales. Depuis quelques semaines, les rapports sur les signaux GPS volontairement perturbés se multiplient. La région du Proche et du Moyen-Orient semble être particulièrement touchée.

Ce sont surtout les jets privés et les avions d'affaires qui sont concernés par ces pannes. Mais les vols de ligne peuvent aussi être touchés. Ainsi, le magazine d'information allemand «Spiegel» rapporte qu’un Boeing 737 a été la cible de ce que l'on appelle le «spoofing GPS», alors qu'il assurait une liaison entre l’Egypte et Francfort.

L'équipage a soudainement reçu des données de navigation étranges au-dessus de la région du Sinaï. Mais comme les valeurs étaient apparemment fausses, l'équipage les a ignorées et a poursuivi son chemin sans incident.

Danger dans le ciel iranien

Mais cela ne se termine pas toujours aussi bien. Dans la zone frontalière avec l'Iran par exemple, la falsification des signaux GPS peut devenir un danger mortel. En effet, les avions qui pénètrent dans l'espace aérien iranien sans autorisation peuvent être abattus sans avertissement.

Un avion d'affaires en route pour Dubaï a notamment eu de la chance puisqu’il est arrivé à quelques kilomètres de l'espace aérien iranien à cause de faux signaux GPS. Heureusement, la catastrophe a été évitée de justesse.

Le fait que ce genre de problème s'accumule, au cours des dernières semaines, ne surprend pas les experts. Dans le magazine «Spiegel», Zach Clements, expert en navigation à l'Université du Texas, souligne que la science «a mis en garde le public depuis longtemps contre ce genre de choses». Ce qui est inquiétant, c'est la facilité avec laquelle on peut se procurer les appareils qui permettent ces falsifications : «On peut les acheter pour moins de 500 dollars», précise le spécialiste.

Moyen de défense

On sait depuis des années que les signaux GPS peuvent être perturbés de manière ciblée. Soit ils sont rendus inutilisables par des brouilleurs, ce qu'on appelle le «jamming». Ou bien ils sont manipulés de manière ciblée depuis le sol, ce que l'on appelle le «spoofing».

En revanche, le fait que les faux signaux GPS soient également utilisés dans l'aviation civile est relativement nouveau. Clements pense qu'il s'agit d'un moyen de défense contre les drones. Les experts ont trouvé de plus en plus de brouilleurs dans les villes russes, dans la région de la mer Noire et de la Méditerranée, ainsi qu'en Israël, en Jordanie et dans le nord de l'Irak.

«Il n'existe aucune sécurité pour détecter une position GPS erronée. Cela rend les avions vulnérables à une perte totale de la capacité de navigation», avertit Mark Zee, fondateur du groupe OPS. Seule mesure : l'équipage doit couper complètement le signal GPS. Mais sans savoir s’il est réellement falsifié, personne ne le fera.