De fortes chutes de neige attendues avant Noël

Les amateurs de ski peuvent se réjouir à quelques heures du début des vacances de Noël ! En effet, une puissante dépression va gagner la Suisse ce dimanche et apporter d’importants cumuls de neige en montagne. Dans les régions de plaine, l’or blanc devrait se faire plus rare.

Il neigera abondamment en montagne avant Noël. MétéoSuisse

Rédaction blue News Gregoire Galley

Dès dimanche matin, il faudra s'attendre à de fortes chutes de neige en montagne. Ces précipitations seront accompagnées d'un vent fort à tempétueux. Le long du versant nord des Alpes, il pourrait tomber plus d'un demi-mètre de neige fraîche, et même plus d'un mètre en altitude, écrit le service météorologique de la Confédération.

En raison de cette météo capricieuse, il faudra s'attendre à une restriction du trafic routier, ferroviaire et aérien. Les routes seront également glissantes, peut-on encore lire. Il est vivement recommandé aux personnes qui doivent prendre la route de se renseigner sur la situation du trafic et suivre les instructions des services hivernaux.