De la guerre à la pompe: ce qu'il faut savoir

Le conflit en Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz ont provoqué une flambée des prix du pétrole et certains pays souffrent déjà d'une pénurie de carburants. Jusqu'ici, les réservoirs de la Suisse restent bien remplis. La trêve de deux semaines entre l'Iran et les Etats-Unis vient aujourd'hui donner un peu d'air au marché international. Mais les prix vont-ils redescendre pour autant ? Voilà comment ça marche:

Les prix de l'essence ont augmenté en Suisse depuis le début du conflit au Moyen-Orient. KEYSTONE

Placardé à la pompe et à la caisse de la station-service Agrola à Saint-Maurice en Valais, un message interpellait les clients la semaine dernière: «La situation actuelle au Moyen-Orient entraîne une forte hausse des cours du pétrole, avec pour conséquence une augmentation significative des prix des carburants», explique le document.

Les automobilistes qui s'arrêtent pour faire le plein sont priés d'accepter les «sincères excuses» de l'exploitant de la station: «Bien que nous le déplorions, cette évolution échappe totalement à notre contrôle. Nous ne faisons que répercuter les hausses que nous subissons nous-mêmes sans pour autant en profiter pour augmenter nos marges», est-il expliqué.

Le message termine en indiquant que «le personnel n'est en rien responsable de cette situation» et qu'il convient de le traiter avec le respect usuel.

En voyant les prix fluctuer à la pompe chez nous en Suisse en fonction des conflits mondiaux, ou même des déclarations de Donald Trump, plusieurs questions se posent. Tour d'horizon:

La Suisse possède-t-elle des réserves de carburant ?

Oui, par ses réserves obligatoires, la Suisse possède de quoi approvisionner le pays en essence, diesel et mazout extra-léger pendant quatre mois et demi, indique l'Office fédéral de l'approvisionnement économique du pays (OFAE). La réserve de kérosène, elle, permettrait de subvenir aux besoins du pays pendant trois mois.

Selon des chiffres avancés par «Le Blick», 14,4 millions de barils d'essence et de gazole et 8,6 millions de barils de fioul domestique sont dans les stocks de la Suisse à ce jour. Plus précisément, ces stocks appartiennent aux entreprises qui mettent ces produits sur le marché.

D'où vient le carburant utilisé en Suisse ?

La Suisse n’ayant pas de gisements de pétrole, elle doit importer l’intégralité de son pétrole brut et raffiné par navire, pipeline, chemin de fer ou camion. «Avenergy Suisse», rappelle que jusqu'à la fermeture de la raffinerie de Collombey en 2015, la Libye comptait comme principal fournisseur de brut.

Aujourd'hui, les produits pétroliers importés, déjà raffinés, proviennent presque exclusivement de l'Union européenne, alors que le pétrole brut est acheté majoritairement aux États-Unis (environ 50%). Le Nigeria est le deuxième fournisseur le plus important de notre pays en pétrole brut. C'est la raffinerie de Cressier, dans le canton de Neuchâtel, qui raffine le brut importé.

Quel impact de la situation au Moyen-Orient ?

L'approvisionnement de la Suisse ne dépend pas de bateaux qui transitent par le détroit d'Ormuz. Mais le conflit au Moyen-Orient a tout de même un impact: dès que des tensions sont observées dans cette région, les marchés s'affolent et anticipent de potentiels problèmes d'approvisionnement, ce qui a pour conséquence de faire grimper le prix du baril.

Mais un apaisement des tensions peut aussi avoir un rapide effet. Par exemple, avec la trêve annoncée ce jour entre l'Iran et les Etats-Unis, le prix du baril de pétrole s'est effondré, retombant sous les 100 dollars. De quoi envisager une répercussion rapide sur les prix à la pompe, dont la flambée a contraint ces dernières semaines plusieurs pays à prendre des mesures pour réduire la consommation et protéger les plus exposés - ce qui n'a pas été le cas en Suisse.

Comment calcule-t-on le prix de l'essence en Suisse ?

Sur son site internet, le «TCS» indique que les prix dépendent de trois facteurs: les taxes étatiques, comme la TVA ou les redevances d'importation, par exemple, qui composent environ 50% du prix. Le deuxième facteur: les coûts de distribution. Y sont englobés le stockage, le transport, l'exploitation des stations-service, la compensation des émissions de CO2, etc. Enfin, les coûts d'approvisionnement et de fret.

Pour l'approvisionnement, les coûts sont influencés par le prix du brut sur les marchés internationaux, les coûts de raffinage et le cours du dollar.

Pour ce qui est du fret, la particularité de la Suisse est que es carburants sont principalement acheminés par voie maritime via le Rhin. Or, ajoute le «TCS», le niveau du fleuve détermine la charge maximale des bateaux qui transportent du carburant. Si le cours d'eau est bas, les bateaux devront être moins chargés et il faudra davantage de trajets pour garantir les livraisons, ce qui fera, de facto, augmenter les prix.

Keystone-ATS

Faut-il craindre une pénurie de carburant en Suisse ?

«En cas de problèmes d’importation, l’AEP cherche d’abord à assurer un approvisionnement à 100 % du pays par la libération de réserves obligatoires, avant, si nécessaire, de procéder à une réduction par étape de la consommation», indique l'Office fédéral de l'approvisionnement économique du pays.

Jusqu'ici, la Suisse s'en tire bien et peut compter sur ses réserves. Interrogé dans «Forum» sur la «RTS», Edouard Gantès, spécialiste à la Fondation CRES (Centre de Recherches Entreprises et Sociétés) rassure: «La Suisse est dans un marché commun avec des partenaires fiables. La véritable difficulté, c'est la coordination. Il faut éviter les gestes solitaires de tous les pays et ne pas rajouter du désordre à un désordre déjà existant», estime-t-il.

Interrogé par Swissinfo le 17 mars, Ueli Bamert, porte‑parole d’Avenergy assurait quant à lui: «Notre approvisionnement en produits pétroliers est toujours garanti; il n’y a aucune crainte de pénurie».

Néanmoins, la crainte de voir le conflit s'éterniser au Moyen Orient est bien là. Une crise de longue durée entraînerait d'abord une flambée des prix, puis potentiellement des risques de pénurie.