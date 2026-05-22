Un Australien a battu le record de l'ascension de l'Everest depuis la mer, en atteignant le toit du monde 50 jours après être parti, d'abord à vélo, des bords du Golfe du Bengale, a annoncé son équipe vendredi.

Agence France-Presse Clara Francey

Oliver Foran, 27 ans, avait entamé son périple début avril en Inde, espérant battre le précédent record de 67 jours et récolter des fonds pour la santé mentale.

«Il a atteint le sommet le 20 mai (...) Il a battu le record d'ascension de l'Everest depuis la mer en 50 jours», a déclaré à l'AFP Adriana Brownlee, de l'organisateur de l'expédition, AGA Adventures.

Le record était détenu par l’alpiniste sud‑coréen Kim Chang‑ho, qui en 2013 avait d’abord longé le Gange à pied puis avait continué en kayak, avant de rejoindre le Népal à vélo et d’atteindre le toit du monde en 67 jours.

«Nous avons juste atteint le sommet du mont Everest (...), juste établi un nouveau record mondial de la mer au sommet, 50 jours, pour la santé mentale des jeunes et pour ma maman», s'est réjoui de son côté l'alpiniste dans une vidéo tournée au sommet et postée vendredi sur son compte instagram.

Il a d'abord parcouru 1'150 km à vélo depuis la côte indienne du Golfe du Bengale, puis atteint à pied le camp de base et finalement gravi le sommet de 8'849 mètres.

5 faits méconnus sur l'Everest L’Everest fascine autant qu’il impressionne. Entre exploits historiques, dangers extrêmes, records incroyables et défis environnementaux, voici 5 faits méconnus sur le toit du monde. 06.05.2026

L’ascension «de la mer au sommet» a été réalisée pour la première fois en 1990 par un autre Australien, Tim Macartney-Snape, qui avait marché pendant trois mois entre le Golfe du Bengale, à l'embouchure du Gange, jusqu’au sommet de l'Everest.

C’est en regardant un documentaire sur cet exploit qu'Oliver Foran avait eu l'idée de se lancer à son tour.

Mais dans une interview avec l'AFP le mois dernier au cours de son périple, l'Australien avait dit être motivé par «quelque chose de plus grand» que lui, faisant écho à la mort de sa mère d'une tumeur au cerveau lors de son adolescence.

Sa douleur avait atteint son paroxysme sept ans après, avait-il dit, mais un appel à un ami lui avait sauvé la vie. «J'ai alors décidé (...) que si un jour j'avais la possibilité d'empêcher quelqu'un d'autre d'en arriver à ce point, ou de montrer un autre chemin, je le ferai», avait-il ajouté.

Il n'en était pas à sa première ascension dans l'Himalaya. En 2024, il avait gravi l’Island Peak (6'189 mètres) puis l’Ama Dablam (6'812 mètres) l'an dernier.

Pendant six mois, il s’est entraîné sans relâche, enchaînant vélo, exercices physiques et travail respiratoire, afin de développer l’endurance nécessaire pour affronter l’altitude.

Il s'est associé avec Youturn, une organisation caritative, avec pour objectif de récolter 200'000 dollars (171'000 euros) pour construire en Australie un centre de soutien en santé mentale pour les jeunes. Un peu plus de 57'000 dollars ont été récoltés à ce stade.