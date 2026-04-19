Une entreprise d'Obwald retrouve de la mort aux rats dans des aliments pour bébés

En Autriche, en République tchèque et en Slovaquie, le fabricant d'aliments pour bébés Hipp est peut-être victime d'un chantage. La Suisse et l'Allemagne ne sont pas concernées pour le moment.

En Autriche, en République tchèque et en Slovaquie, le fabricant d'aliments pour bébés Hipp est peut-être victime d'un chantage. dpa

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Pas le temps ? blue News résume pour toi La société Hipp Holding AG, fondée en Allemagne et basée à Sachseln OW, est victime d'un chantage. Une chasse à l'homme internationale est en cours.

Un bocal d'aliments pour bébés contenant de la mort-aux-rats est découvert en Autriche.

Un deuxième bocal empoisonné est recherché : La police autrichienne a donc mis en garde les parents. Montre plus

La police recherche en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie un éventuel maître chanteur qui a empoisonné des aliments pour bébés Hipp. Selon la préfecture de police de Haute-Bavière Nord, l'Allemagne n'est pas concernée, mais la Kripo Ingolstadt enquête également dans ce pays.

La police autrichienne, en particulier, recherche activement un deuxième pot de «carottes avec pommes de terre» de 190 grammes contaminé par de la mort-aux-rats, qui aurait été mis en circulation dans le Burgenland, au sud-est de Vienne, comme un pot déjà découvert hier.

Selon les informations autrichiennes, l'entreprise familiale fondée à Pfaffenhofen an der Ilm, en Bavière, est victime d'un chantage. La préfecture de police d'Ingolstadt n'a toutefois pas confirmé cette information.

La police autrichienne met en garde les parents

La police autrichienne a appelé les parents d'enfants en bas âge à vérifier s'ils n'ont pas un verre trafiqué dans leur armoire. Selon elle, les verres trafiqués se reconnaissent au fait que le couvercle est endommagé et que l'on n'entend pas le «plop» habituel à l'ouverture.

De plus, les verres trafiqués doivent avoir un autocollant blanc avec un anneau rouge au fond du verre. Les produits et les canaux de distribution en Allemagne ou dans d'autres pays européens, qui ne font pas partie de l'enquête, ne sont pas concernés, a déclaré le porte-parole de Hipp, Clemens Preysing, à l'agence de presse allemande.

Il a confirmé qu'outre l'Autriche, des petits pots manipulés et contaminés par de la mort-aux-rats avaient également été découverts en République tchèque et en Slovaquie. Les partenaires commerciaux en République tchèque et en Slovaquie ont retiré tous les petits pots Hipp de la vente par mesure de précaution, a déclaré le porte-parole de Hipp.

Hipp confirme les manipulations - «intervention criminelle externe»

L'entreprise a parlé d'«une intervention criminelle externe». «L'incident n'a aucun rapport avec la qualité du produit ou la fabrication», a-t-il souligné. Selon la police bavaroise, des recherches sont en cours en Autriche dans deux Länder : Burgenland, mais aussi en Haute-Autriche.

La police criminelle d'Ingolstadt mène et coordonne donc des enquêtes et est en contact étroit avec l'entreprise, a déclaré une porte-parole de la préfecture de police d'Ingolstadt. Elle n'a pas donné plus de détails pour des raisons tactiques liées à l'enquête.

«L'important est de trouver le verre et de le retirer de la circulation», a déclaré à la dpa le porte-parole de la police autrichienne Helmut Marban. «Tout porte à croire qu'il n'y a que ce deuxième verre».

La police autrichienne reste elle aussi discrète.

Cela ressort de sources de la tactique criminelle. Il n'a pas voulu donner plus de détails. «Tout autre détail que l'on donnerait pourrait compromettre l'enquête». Néanmoins, d'autres manipulations ne sont jamais à exclure, a-t-il ajouté.

Selon lui, des informations sur les petits pots trafiqués sont venues d'Allemagne. En Moravie du Sud, en République tchèque, le parquet de Brno a ouvert une enquête, comme l'a indiqué un porte-parole de la police locale. On estime toutefois que la situation de danger en République tchèque n'est «pas très élevée».

En Autriche, l'entreprise avait rappelé tous les produits des supermarchés Spar le 17 avril. Elle a mis en garde : «La consommation d'un tel petit pot peut être mortelle».

Un client a livré un petit pot suspect

Dans l'après-midi, un client a livré un petit pot suspect qui n'avait pas encore été utilisé. Il avait été découvert dans la localité de Schützen am Gebirge (district d'Eisenstadt-Umgebung). Une analyse a révélé la présence de mort-aux-rats.

L'Agence autrichienne pour la santé et la sécurité alimentaire (Ages) a parlé d'une tentative d'extorsion. Selon l'Ages, les substances actives contenues dans le poison de rat peuvent entraîner une diminution de la capacité de coagulation du sang.

Les conséquences possibles sont des saignements de gencives, des saignements de nez, des bleus ou du sang dans les selles. Si des parents constatent de tels symptômes chez leurs enfants ayant consommé des aliments Hipp, ils doivent impérativement consulter un médecin.

L'entreprise a vu le jour il y a plus de 120 ans à Pfaffenhofen. Le siège de Hipp Holding AG se trouve aujourd'hui à Sachseln, dans le canton suisse d'Obwald.