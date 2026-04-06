De nombreux Allemands croient aux «races» - et les Suisses ?

Les attitudes racistes sont largement répandues. Une nouvelle étude menée en Allemagne montre que de nombreuses idées problématiques sont toujours majoritaires. Les modèles devraient également être connus dans notre pays.

En mars 2024, des personnes descendront dans la rue à Bâle pour protester contre le racisme - alors que des études montrent à quel point la discrimination reste répandue dans la vie quotidienne. (photo d'archives) sda

Jenny Keller Jenny Keller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une nouvelle étude montre que : En Allemagne, les schémas de pensée racistes sont toujours répandus - 36 % croient en des «races humaines», 66 % considèrent que les cultures sont différemment «avancées».

Un quart des personnes noires subissent chaque mois une discrimination ouverte.

La confiance dans les institutions étatiques diminue nettement chez les personnes concernées.

En Suisse, on observe un schéma similaire.

Les services spécialisés partent du principe que le nombre de cas non déclarés est élevé et estiment qu'il faut agir avant tout au niveau des autorités, de l'école et du marché du travail. Montre plus

Presque personne ne se qualifierait de raciste. En même temps, des études montrent depuis des années que les schémas de pensée correspondants sont profondément ancrés. Dans la vie quotidienne, dans les perceptions, dans les structures de pouvoir existantes et dans la société. Les idées d'inégalité entre les groupes et l'exclusion qui en découle marquent les débats depuis longtemps et réapparaissent parfois de manière plus visible dans les discussions politiques actuelles.

Le nouveau rapport de suivi du Moniteur national des discriminations et du racisme montre, à l'aide de données actuelles, à quel point de telles attitudes et expériences sont répandues en Allemagne. Plus de 8000 personnes âgées de 18 à 74 ans et vivant en Allemagne ont été interrogées entre octobre 2025 et janvier 2026.

Les résultats confirment des schémas connus : des hypothèses scientifiquement réfutées continuent d'être présentes dans une large partie de la population.

Des préjugés répandus

Ainsi, plus d'un tiers des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle il existe des «races» humaines, alors que ce concept est considéré comme scientifiquement réfuté depuis des décennies - notamment par l'UNESCO, qui a affirmé dès les années 1950 qu'il n'existait pas de races humaines biologiques.

Les chiffres sont encore plus clairs en ce qui concerne les attributions culturelles. Deux tiers des personnes interrogées estiment que certaines cultures sont «plus avancées et meilleures» que d'autres. Près d'une personne sur deux pense en outre que certains groupes sont «naturellement plus travailleurs».

Le racisme n'est pas seulement répandu chez les nationalistes évidents, mais aussi chez de nombreuses personnes qui ne se considèrent jamais comme racistes. KEYSTONE

Ces idées sont souvent partagées. Ceux qui croient que les différences entre les personnes sont innées ont tendance à relativiser la discrimination ou à considérer les revendications d'égalité comme exagérées. Il est frappant de constater que ces attitudes ne se retrouvent pas seulement dans certains milieux, mais dans l'ensemble de la population.

La discrimination fait partie du quotidien pour beaucoup

Ce que les gens pensent a des conséquences réelles. Pour de nombreuses personnes concernées, le racisme se manifeste très concrètement au quotidien. Un quart des personnes noires en Allemagne déclarent être insultées, harcelées ou agressées au moins une fois par mois.

De telles expériences sont également répandues parmi les personnes interrogées musulmanes : 17 pour cent subissent une discrimination ouverte chaque mois, environ un tiers rapporte des incidents dans l'année. Les formes de discrimination plus subtiles sont encore plus fréquentes. Près de deux tiers des personnes interrogées noires indiquent être régulièrement ignorées ou ne pas être prises au sérieux.

Alors que les expériences de discrimination ont récemment légèrement diminué dans l'ensemble de la population, elles restent nettement plus élevées pour certains groupes. Environ 73 pour cent des personnes dites marquées par le racisme - c'est-à-dire des personnes perçues comme "différentes" en raison de caractéristiques visibles telles que la couleur de peau ou l'appartenance religieuse - ont été victimes de discrimination en l'espace d'un an.

Le racisme sape la confiance

Le racisme ne concerne pas seulement les personnes qui en sont directement victimes. Près d'une personne sur trois indique avoir entendu parler d'incidents de ce type dans son entourage ou en avoir été témoin. La discrimination a donc un large impact social.

Cela est particulièrement évident en ce qui concerne la confiance en l'Etat. Les personnes qui vivent la discrimination ont nettement moins confiance dans les institutions comme la police, le gouvernement ou la justice. En ce qui concerne la confiance dans la police par exemple, la différence est d'environ 25 points de pourcentage.

Des différences similaires apparaissent en ce qui concerne la confiance dans le gouvernement fédéral allemand. Cet effet est particulièrement fort chez les personnes interrogées musulmanes, chez qui la confiance a nettement diminué au cours des dernières années. Après la publication de l'étude, la responsable indépendante de la lutte contre la discrimination, Ferda Ataman, a déclaré : "Les pensées et les actes racistes ne nuisent pas seulement aux personnes concernées, ils mettent en danger notre démocratie".

Suisse : moins de données, schéma similaire

Où se situe la Suisse par rapport à l'Allemagne ? Le monitoring du Service de lutte contre le racisme s'appuie notamment sur l'enquête «Vivre ensemble en Suisse» réalisée par l'Office fédéral de la statistique en 2024.

17 % de la population résidente y indiquent avoir subi une discrimination raciale au cours des cinq dernières années. Les personnes concernées citent comme déclencheur leur nationalité, leur couleur de peau, leur religion ou leur origine - mais souvent aussi des caractéristiques qui leur sont attribuées par d'autres.

30 pour cent des personnes issues de l'immigration font état de telles expériences, contre 9 pour cent pour les personnes sans passé migratoire. Les jeunes sont plus souvent touchés que la moyenne, les 15-24 ans représentent environ un tiers des personnes concernées.

Discrimination sur le lieu de travail

La discrimination se produit surtout au quotidien. 54 pour cent des personnes concernées rapportent des incidents dans leur environnement de travail, 30 pour cent dans l'espace public et 27 pour cent à l'école.

Les institutions publiques jouent également un rôle : 14 pour cent indiquent avoir été victimes de discrimination de la part des autorités, 9 pour cent de la part de la police. Les cas recensés vont des insultes verbales et des préjudices aux formes structurelles, par exemple lors de la recherche d'un emploi ou dans les contacts avec les administrations.

Les données du réseau de consultation pour les victimes du racisme montrent les dimensions concrètes des cas signalés : En 2024, un total de 1211 cas de discrimination raciale ont été documentés, soit près de 40% de plus que l'année précédente. Cette augmentation peut s'expliquer de différentes manières, par exemple par un plus grand nombre d'incidents ou par une plus grande sensibilisation et une plus grande volonté de les signaler.

Nombre élevé d'incidents non déclarés

La xénophobie et le racisme anti-noir sont particulièrement fréquents, tandis que les incidents antimusulmans sont en nette augmentation et que les incidents antisémites restent à un niveau élevé et constant.

Le réseau de conseil souligne que les chiffres recensés ne reflètent qu'une partie de la réalité, car on suppose qu'il existe un nombre considérable de cas non déclarés - de nombreuses personnes concernées ne signalent pas les incidents, par exemple par peur des conséquences ou par manque de possibilités juridiques.

Même si les données ne sont pas directement comparables, il en ressort une image similaire entre l'Allemagne et la Suisse : les attitudes racistes et la discrimination restent répandues - en particulier dans la vie quotidienne et parmi certains groupes de population.

Le terme «race» fortement chargé en Europe

Un regard sur les attitudes au sein de la population révèle également des parallèles. En Suisse, un tiers de la population déclare être gêné par les personnes qu'elle perçoit comme «étrangères». Ce sont particulièrement souvent les hommes, les personnes âgées, les personnes non issues de l'immigration et les habitants des régions rurales qui expriment de telles réserves.

Des schémas similaires apparaissent également en Allemagne. Plus d'une personne sur dix est d'avis que la discrimination n'est plus un problème sérieux. Près d'un tiers estime que l'État et les médias accordent plus d'importance aux minorités qu'ils n'en ont le droit. Selon l'étude, de telles attitudes sont souvent liées à des attitudes racistes plus ouvertes.

L'utilisation du terme «race» est également intéressante. Alors que de nombreuses personnes interrogées continuent de croire en l'existence de différentes «races humaines», le mot est fortement chargé historiquement en Europe et est souvent évité ou utilisé uniquement entre guillemets.

Aux États-Unis, en revanche, la signification a davantage évolué. Aujourd'hui, la «race» y est souvent comprise comme une catégorie sociale et non comme une catégorie biologique. En Europe, le mot reste lié à l'histoire du racisme, du colonialisme et surtout du nazisme.

Besoin d'agir au quotidien

Pour le Service de lutte contre le racisme, il est clair que le racisme est une réalité et que les mesures existantes ne suffisent pas. Certes, les programmes d'intégration cantonaux ont permis de mettre en place des offres de conseil et de sensibiliser les autorités au cours des dernières années. Mais selon le Service de lutte contre le racisme, ces programmes n'atteignent qu'une partie des personnes concernées. Il demande donc une extension et un financement à long terme de ces offres.

Le service estime également qu'il faut agir au niveau des structures. La discrimination se produit souvent dans les processus quotidiens - par exemple lors de candidatures, dans le quotidien scolaire ou dans les contacts avec les autorités. C'est pourquoi les mesures devraient être plus ciblées. Il faut agir en particulier sur le marché du travail et dans le système éducatif. La discrimination n'a pas seulement des conséquences personnelles, mais aussi économiques.

A cela s'ajoute l'espace numérique : les contenus racistes se propagent de plus en plus en ligne. Le service souligne donc que la prévention et la sensibilisation doivent aussi se faire davantage sur la toile.

Avec la nouvelle stratégie nationale contre le racisme et l'antisémitisme, le Conseil fédéral veut regrouper les mesures existantes et les coordonner davantage. Elle mise notamment sur le monitoring, une meilleure protection des personnes concernées, des adaptations structurelles dans les institutions et une plus grande sensibilisation de la société.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.