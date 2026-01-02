L'incendie accidentel dans un bar à Crans-Montana (VS), qui a fait une quarantaine de morts dans la nuit du Nouvel an, s'inscrit dans une longue liste d'incendies particulièrement meurtriers dans des discothèques.

Les proches des victimes de l'incendie de la discothèque Kocani défilent pacifiquement lors d'une manifestation à Skopje, en Macédoine du Nord, le samedi 15 novembre 2025, quelques jours avant le début du procès pour cet incendie. (AP Photo/Boris Grdanoski) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec 492 morts, le feu au club «Cocoanut Grove» à Boston (Massachusetts) le 28 novembre 1942 est aujourd'hui généralement considéré comme le pire feu de ce genre. Il a entraîné le renforcement de plusieurs normes de sécurité dans le pays.

Depuis 1970, au moins 21 incendies avec 40 morts ou plus ont ravagé des boîtes de nuit dans le monde:

- 16 mars 2025, Macédoine du Nord: dernière tragédie en date avant celle de Crans-Montana, un départ de feu causé par des engins pyrotechniques dans la discothèque bondée «Pulse» à Kocani en Macédoine du Nord, et la bousculade qui s'en est suivie, tuent 63 personnes -- en grande majorité des jeunes.

- 30 octobre 2015, Roumanie: un incendie éclate dans une boîte de nuit du centre de Bucarest lors d'un concert de hard rock avec show pyrotechnique: 64 personnes périssent.

- 27 janvier 2013, Brésil: 242 morts et plus de 600 blessés sont à déplorer dans l'incendie d'une discothèque remplie d'étudiants, à Santa Maria (sud). La tragédie est provoquée par un feu de Bengale réservé à un usage extérieur.

- 5 décembre 2009, Russie: un incendie dû à des feux d'artifice, dans une boîte de nuit à Perm (Oural, 1200 km à l'est de Moscou), tue 155 personnes.

- 1e janvier 2009, Thaïlande: 66 personnes, qui fêtaient le Nouvel An dans une boîte de nuit de Bangkok, meurent dans un incendie provoqué par des feux d'artifice.

- 20 septembre 2008, Chine: 44 morts dans l'incendie d'une discothèque de Shenzhen (sud) provoqué par des feux d'artifice tirés à l'intérieur.

- 31 déc 2004, Argentine: 194 personnes meurent dans une discothèque de Buenos Aires où près de 2000 jeunes assistaient à un concert de rock.

- 20 février 2003, Etats-Unis: 100 personnes périssent dans un club de West Warwick (Rhode Island, nord-est). L'incendie a été déclenché par des engins pyrotechniques.

- 1er décembre 2002, Venezuela: 65 personnes trouvent la mort dans un gigantesque incendie qui détruit la discothèque La Guajira, située dans le sous-sol d'un vieil immeuble du centre de Caracas.

- 9 juillet 2002, Indonésie: 42 personnes trouvent la mort dans l'incendie d'un restaurant-karaoké dans la ville de Palembang (sud de l'île de Sumatra).

- 25 déc 2000, Chine: un incendie ravage un complexe commercial et une discothèque à Luoyang (centre). 311 personnes meurent alors qu'elles célébraient Noël.

- 30 octobre 1998, Suède: 63 jeunes de 12 à 19 ans périssent à Hisingen, dans la banlieue ouvrière de Goeteborg (sud-ouest), à la suite d'un incendie dans une salle des fêtes transformée en discothèque d'un soir pour célébrer Halloween.

- 18 mars 1996, Philippines: à Manille, 162 personnes meurent à l'intérieur de la discothèque «Ozone» ravagée par les flammes.

- 23 novembre 1994, Chine: l'incendie d'une discothèque à Fuxin dans la province de Liaoning dans le nord-est de la Chine fait 233 morts.

- 25 mars 1990, Etats-Unis: 87 morts dans l'incendie du night club «Happy Land» dans le Bronx à New York.

- 14 janvier 1990, Espagne: 43 personnes décèdent dans l'incendie d'un dancing à Saragosse (nord-est).

- 17 décembre 1983, Espagne: 81 morts dans l'incendie du nightclub «Alcala 20» à Madrid.

- 14 février 1981, Irlande: 48 personnes meurent dans l'incendie de la discothèque «Stardust» à Dublin.

- 31 décembre 1979, Canada: 48 morts dans l'incendie du club Opémiska à Chapais au Québec.

- 28 mai 1977, Etats-Unis: l'incendie d'un nightclub à Southgate dans le Kentucky aux Etats-Unis fait 165 morts.

- 1er novembre 1970, France: l'incendie qui ravage le dancing «5-7» à Saint-Laurent-du-Pont (Auvergne-Rhône-Alpes) tue 146 personnes, principalement des jeunes.