  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Favoriser le recueillement De nouveaux espaces de la Basilique Saint-Pierre bientôt ouverts

ATS

16.2.2026 - 22:51

L'intégralité de la terrasse de la Basilique Saint-Pierre sera bientôt accessible au public qui pourra également suivre les cérémonies religieuses en 60 langues, a annoncé le Vatican lundi.

La basilique Saint-Pierre a été consacrée en 1626 (archives).
La basilique Saint-Pierre a été consacrée en 1626 (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 22:51

17.02.2026, 07:28

Ces changements, dont la date n'a pas été annoncée, font partie des initiatives marquant cette année le 400e anniversaire de l'inauguration de la basilique, la plus grande église du monde et le centre du catholicisme mondial.

La Vatican a ainsi lancé une nouvelle application pour suivre les liturgies dans la basilique, avec des lectures, des chants et une traduction simultanée des célébrations en 60 langues.

«Toute la terrasse de la basilique sera accessible», a pour sa part déclaré lors d'une conférence de presse l'archiprêtre de la basilique, le cardinal Mauro Gambetti, précisant notamment que le point de restauration doublerait sa superficie pour atteindre 100 m2. Le Vatican avait auparavant cherché à minimiser les informations faisant état d'un café sur la terrasse, lesquelles avaient suscité un vif débat public quant à la commercialisation d'un lieu sacré.

Des expositions seront également organisées sur le site, consacrées à l'histoire, à la construction et à l'entretien de l'église.

Quelque 20'000 personnes visitent chaque jour la basilique, joyau de l'architecture de la Renaissance, et la gestion de ces flux touristiques représente un défi majeur. L'ouverture de ces nouveaux espaces situés sur la terrasse doit permettre «d'alléger l'affluence dans la basilique et de favoriser un plus grand recueillement à l'intérieur», a souligné Mgr Gambetti.

«Au-delà du visible»

Le Vatican a également annoncé la mise en place d'un nouveau système de réservation en temps réel pour accéder à la basilique, connecté à un réseau de capteurs qui surveillent le nombre de personnes présentes à l'intérieur.

Enfin, il a dévoilé le projet «Au-delà du visible», mené avec le groupe pétrolier Eni, consistant en la réalisation d'un modèle numérique tridimensionnel de l'ensemble du complexe monumental de la basilique, soit quelque 80'000 m2, y compris de ses fondations et de son sous-sol.

Les technologies non invasives utilisées vont désormais permettre de réaliser une surveillance de haute précision et en temps réel des moindres déplacements millimétriques ou inclinaisons de la basilique.

Ce système de surveillance a permis de confirmer le «bon état de santé de la basilique» et «les premières données que nous avons analysées ont été des confirmations par rapport à ce qu'avait été l'analyse des sources historiques», a expliqué lors de la conférence de presse Annalisa Muccioli, responsable de la recherche et de l'innovation technologique chez Eni.

La basilique Saint-Pierre, située dans la Cité du Vatican – le plus petit Etat du monde -, abrite notamment la tombe de Saint Pierre, l'un des douze disciples de Jésus-Christ, considéré comme le premier pape. La première pierre de la basilique, qui a remplacé une ancienne église, a été posée par le pape Jules II en 1506, et la basilique fut consacrée en 1626.

Les plus lus

McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
Risque d'avalanches en Valais: situation tendue, trafic perturbé
Après son coup de sang, un Français exclu des Jeux par sa fédération
Hillary Clinton dénonce une «dissimulation» de Trump
Des JO de «m...», une mini-bobeuse trop mignonne et un Fischer taquin