De nouvelles questions se posent Crans-Montana: des images inédites montrent le bar ravagé par le feu 

Andreas Fischer

11.2.2026

La chaîne française BFMTV a montré pour la première fois des photos de l'intérieur de l'établissement détruit «Le Constellation». Lors de l'incendie catastrophique de Crans-Montana, 41 personnes y ont trouvé la mort dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

Tragédie de Crans-Montana : images après l'incendie
Tragédie de Crans-Montana : images après l'incendie. Un jour après l'incendie dévastateur de Crans-Montana, cette photo a été prise dans le bar "Le Constallation".

Un jour après l'incendie dévastateur de Crans-Montana, cette photo a été prise dans le bar "Le Constallation".

Photo: BFMTV / Screenshot

Tragédie de Crans-Montana : images après l'incendie. Photo prise depuis le pupitre du DJ au sous-sol le 2 janvier 2026.

Photo prise depuis le pupitre du DJ au sous-sol le 2 janvier 2026.

Photo: .BFMTV / Screenshot

Tragédie de Crans-Montana : images après l'incendie. Cette photo a été prise au rez-de-chaussée. On peut voir en arrière-plan la porte de service verrouillée puis forcée.

Cette photo a été prise au rez-de-chaussée. On peut voir en arrière-plan la porte de service verrouillée puis forcée.

Photo: BFMTV / Screenshot

Tragédie de Crans-Montana : images après l'incendie. Le verrou de la porte forcée.

Le verrou de la porte forcée.

Photo: BFMTV / Screenshot

Andreas Fischer

11.02.2026, 19:01

11.02.2026, 20:17

Certaines de ces images ont été prises quelques heures seulement après l'extinction des flammes qui ont coûté la vie à 41 personnes la nuit du Nouvel An. La chaîne française «BFMTV» montre pour la première fois des photos de l'intérieur du bar détruit «Le Constellation» à Crans-Montana.

«Moment extrêmement intense». La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti

«Moment extrêmement intense»La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti

Certains clichés datent du 2 janvier et montrent la destruction du sous-sol. On y voit notamment le plafond entièrement brûlé, l'escalier menant au rez-de-chaussée ainsi qu'une porte de sortie de secours qui soulève des questions sur la sécurité.

Jusqu'à présent, il n'y aurait pas eu de témoignages indiquant que la sortie de secours aurait été utilisée la nuit du drame. Les gérants du bar affirment qu'elle était accessible.

Cependant, des vidéos prises trois minutes avant l'incendie montrent qu'une chaise se trouvait devant la porte. Sur les nouvelles photos, cette chaise est déplacée. Une enquête est en cours pour déterminer si elle a été déplacée par des personnes qui s'enfuyaient.

La porte verrouillée soulève des questions

D'autres photos prises le 1er janvier montrent des détails du rez-de-chaussée. Parmi elles, des images d'une porte de service derrière laquelle certaines personnes étaient enfermées. Des témoignages ont confirmé que le loquet sur la porte n'était normalement pas fermé. Les gérants, Jacques et Jessica Moretti, affirment avoir donné des instructions en ce sens.

Drame de Crans-Montana. Le parquet de Rome ordonne la saisie des téléphones des victimes

Drame de Crans-MontanaLe parquet de Rome ordonne la saisie des téléphones des victimes

Mais la nuit du drame, la porte était tout de même verrouillée. La raison de cette fermeture fait également l'objet de l'enquête. Jacques Moretti et son «fils adoptif» Jean Marc affirment qu'un cuisinier d'un autre restaurant l'aurait fermée. Ce dernier conteste toutefois l'accusation selon BFMTV.

Crans-Montana : «Problèmes apparemment sur les sorties de secours»

Crans-Montana : «Problèmes apparemment sur les sorties de secours»

Olivier Burnier, expert en protection incendie, donne son avis sur la tragédie qui a eu lieu au bar "Le Constellation": «Il y aurait eu des problèmes au niveau de la sécurité, qui ont amené à cette catastrophe».

02.01.2026

