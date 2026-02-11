Crans-Montana: des images inédites montrent le bar ravagé par le feu

La chaîne française BFMTV a montré pour la première fois des photos de l'intérieur de l'établissement détruit «Le Constellation». Lors de l'incendie catastrophique de Crans-Montana, 41 personnes y ont trouvé la mort dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

Tragédie de Crans-Montana : images après l'incendie Un jour après l'incendie dévastateur de Crans-Montana, cette photo a été prise dans le bar "Le Constallation". Photo: BFMTV / Screenshot Photo prise depuis le pupitre du DJ au sous-sol le 2 janvier 2026. Photo: .BFMTV / Screenshot Cette photo a été prise au rez-de-chaussée. On peut voir en arrière-plan la porte de service verrouillée puis forcée. Photo: BFMTV / Screenshot Le verrou de la porte forcée. Photo: BFMTV / Screenshot

Certaines de ces images ont été prises quelques heures seulement après l'extinction des flammes qui ont coûté la vie à 41 personnes la nuit du Nouvel An. La chaîne française «BFMTV» montre pour la première fois des photos de l'intérieur du bar détruit «Le Constellation» à Crans-Montana.

Certains clichés datent du 2 janvier et montrent la destruction du sous-sol. On y voit notamment le plafond entièrement brûlé, l'escalier menant au rez-de-chaussée ainsi qu'une porte de sortie de secours qui soulève des questions sur la sécurité.

Jusqu'à présent, il n'y aurait pas eu de témoignages indiquant que la sortie de secours aurait été utilisée la nuit du drame. Les gérants du bar affirment qu'elle était accessible.

Crans-Montana: les images du bar Le Constellation après l'incendie (document BFMTV) pic.twitter.com/Mfxykjin54 — BFM (@BFMTV) February 11, 2026

Cependant, des vidéos prises trois minutes avant l'incendie montrent qu'une chaise se trouvait devant la porte. Sur les nouvelles photos, cette chaise est déplacée. Une enquête est en cours pour déterminer si elle a été déplacée par des personnes qui s'enfuyaient.

La porte verrouillée soulève des questions

D'autres photos prises le 1er janvier montrent des détails du rez-de-chaussée. Parmi elles, des images d'une porte de service derrière laquelle certaines personnes étaient enfermées. Des témoignages ont confirmé que le loquet sur la porte n'était normalement pas fermé. Les gérants, Jacques et Jessica Moretti, affirment avoir donné des instructions en ce sens.

Mais la nuit du drame, la porte était tout de même verrouillée. La raison de cette fermeture fait également l'objet de l'enquête. Jacques Moretti et son «fils adoptif» Jean Marc affirment qu'un cuisinier d'un autre restaurant l'aurait fermée. Ce dernier conteste toutefois l'accusation selon BFMTV.