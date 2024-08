Juillet 2024 est le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré (archives). ATS

Il est désormais «de plus en plus probable» que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, malgré la fin en juillet d'une série de 13 records mensuels consécutifs et la fin du phénomène climatique El Niño, a annoncé jeudi l'observatoire européen Copernicus.

ATS

Avec 16,91 degrés celsius en moyenne dans le monde, le mois dernier a été à la fois le deuxième juillet le plus chaud et le deuxième mois le plus chaud jamais relevé, toutes saisons confondues. Il se classe seulement 0,04 degré sous le record de juillet 2023, indique Copernicus dans son bulletin mensuel.

ATS