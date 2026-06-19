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Météo tumultueuse De violents orages pourraient toucher la Suisse en fin de journée

Gregoire Galley

19.6.2026

Il fait chaud. Et cela, dans tout le pays. Mais ce vendredi, il est possible de se réjouir de profiter de davantage de fraîcheur.

Ce vendredi, des orages sont attendus en fin de journée (image d’illustration).
Ce vendredi, des orages sont attendus en fin de journée (image d’illustration).
ats

Redaktion blue News

19.06.2026, 14:11

19.06.2026, 14:17

En effet, comme la Suisse se retrouve à l’arrière de la crête anticyclonique qui domine actuellement le temps, de l’air un peu plus humide pourrait s’infiltrer temporairement, selon «MeteoNews».

«Cela permettra aux nuages convectifs de mieux s’épaissir et de former, au-dessus du Jura et des Alpes, des cellules orageuses parfois violentes, qui se déplaceront vers le Plateau sous l’effet d’un courant d’altitude du sud-ouest», écrit le service météo sur son blog.

Les orages s’accompagneront de rafales de vent. De la grêle n’est également pas à exclure. Cet intermède un peu plus frais ne devrait pas durer puisque les températures vont repartir à la hausse dès samedi. Dans le courant de la semaine prochaine, elles pourraient allègrement dépasser les 35 degrés !

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