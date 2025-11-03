  1. Clients Privés
Nouvelles révélations à venir? Déchéance du prince Andrew: Trump «désolé pour la famille»

ATS

3.11.2025 - 06:57

Le président américain Donald Trump s'est dit dimanche «désolé pour la famille» royale britannique, après que le ministre britannique de la défense John Healey de Londres a annoncé qu'allait être retiré à l'ex-prince Andrew son dernier titre militaire honorifique. «C'est une chose terrible qui est arrivée à la famille».

Trump désolé pour la famille royale britannique après la déchéance d'Andrew

Trump désolé pour la famille royale britannique après la déchéance d'Andrew

Donald Trump se dit "désolé pour la famille" royale britannique, après que le ministre de la Défense John Healey de Londres ait annoncé qu'allait être retiré à l'ex-prince Andrew son dernier titre militaire honorifique. "C'est une chose terrible qui

03.11.2025

Keystone-SDA

03.11.2025, 06:57

03.11.2025, 14:42

«C'est une situation tragique. Je suis désolé pour la famille», a déclaré le président américain à bord de l'avion présidentiel, en réponse à une question d'un journaliste.

M. Healey avait indiqué plus tôt que le gouvernement britannique allait retirer au frère du roi britannique Charles III, mis en cause pour ses liens avec l'ex-financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, le dernier titre militaire honorifique qui lui restait.

Envoyé dans la «Sibérie» royale. Andrew déchu, quel avenir pour l'ex-prince?

Envoyé dans la «Sibérie» royaleAndrew déchu, quel avenir pour l'ex-prince?

«Nous avons vu Andrew renoncer aux titres honorifiques qu'il occupait au sein de l'armée, et, toujours sous la houlette du roi, nous travaillons maintenant à lui retirer le dernier titre qu'il détient, celui de vice-amiral», a déclaré le ministre britannique de la défense à la chaîne télévisée BBC.

Nouvelles révélations attendues

Il a également ajouté que le gouvernement suivrait les conseils du roi au sujet des médailles militaires obtenues par Andrew au cours de sa carrière.

Le souverain britannique a annoncé jeudi que son frère cadet était déchu de ses titres royaux, face à la désapprobation croissante de l'opinion concernant les liens d'Andrew, 65 ans, avec Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, dans l'attente de son procès.

Andrew a toujours démenti avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein, à l'époque où elle était sous la coupe du milliardaire américain. Mais après de nouveaux détails contenus dans les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril dernier, le roi a retiré tous ses titres à Andrew, désormais identifié comme Andrew Mountbatten Windsor.

De nouvelles révélations pourraient encore un peu plus ternir l'image de l'ex-prince.

