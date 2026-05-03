Déclaré mort, il «ressuscite» trois heures plus tard !

Le coeur d'un homme de 62 ans s'est arrêté de battre, à Rennes en France. Malgré les tentatives de réanimation, l'individu ne montrait plus aucun signe de vie: il a donc été déclaré mort. Mais la surprise est arrivée trois heures après...

Didier s'était rendu à l'hôpital pour y subir une dialyse, quand son coeur s'est arrêté. (image d'illustration) KEYSTONE

Rédaction blue News Valérie Passello

C'est à peine croyable et pourtant c'est bien vrai: Didier L., comme le relate «TF1 info», s'était rendu à l'hôpital pour y subir une dialyse. C'est durant ce traitement qu'il a été victime d'une crise cardiaque. L'équipe de l'hôpital a tenté de le réanimer pendant 40 minutes, en vain.

Il a donc été déclaré mort. La famille a été prévenue, le travail de deuil commençait déjà pour les proches de Didier. Mais, surprise trois heures plus tard, comme le raconte sa nièce à la TV française, la voix au bout du fil lui déclare: «On a retrouvé un pouls, monsieur L. n'est donc plus décédé».

Passée la sidération face à cette «résurrection», a famille se réjouit de cette heureuse nouvelle et Didier se remet gentiment de son voyage dans l'au-delà, souffrant tout au plus de «quelques petites hallucinations», raconte la voix off du JT de «TF1».

Un phénomène rarissime

D'après les spécialistes interrogés, Didier aurait en fait présenté un «phénomène de Lazare»: c'est-à-dire qu'il n'a jamais été vraiment mort, mais que toutes ses fonctions vitales étaient si faibles qu'impossibles à détecter.

Le phénomène en question est baptisé ainsi en référence au personnage biblique de Lazare, mort depuis quatre jours, qui se serait levé sur l'injonction du Christ.

Les phénomènes de Lazare sont rarissimes et toujours spectaculaires. Encore d'après «TF1 info», seulement 76 cas ont été recensés ces 40 dernières années dans le monde.

Une infirmière du service de réanimation de Rennes confirme auprès de «Ouest France»: «On n'avait jamais vu ça!»

Quant au principal intéressé, Didier L., interrogé par le même média, il estime qu'il «a eu de la chance» et compte bien s'offrir un petit voyage à sa sortie de l'hôpital, afin de se remettre de ses émotions.