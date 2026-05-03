Déclaré mort, il «ressuscite» trois heures plus tard !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un cas rarissime Déclaré mort, il «ressuscite» trois heures plus tard !

Valérie Passello

3.5.2026

Le coeur d'un homme de 62 ans s'est arrêté de battre, à Rennes en France. Malgré les tentatives de réanimation, l'individu ne montrait plus aucun signe de vie: il a donc été déclaré mort. Mais la surprise est arrivée trois heures après...

Didier s'était rendu à l'hôpital pour y subir une dialyse, quand son coeur s'est arrêté. (image d'illustration)
Didier s'était rendu à l'hôpital pour y subir une dialyse, quand son coeur s'est arrêté. (image d'illustration)
KEYSTONE

Rédaction blue News

03.05.2026, 17:54

03.05.2026, 17:59

C'est à peine croyable et pourtant c'est bien vrai: Didier L., comme le relate «TF1 info», s'était rendu à l'hôpital pour y subir une dialyse. C'est durant ce traitement qu'il a été victime d'une crise cardiaque. L'équipe de l'hôpital a tenté de le réanimer pendant 40 minutes, en vain.

Il a donc été déclaré mort. La famille a été prévenue, le travail de deuil commençait déjà pour les proches de Didier. Mais, surprise trois heures plus tard, comme le raconte sa nièce à la TV française, la voix au bout du fil lui déclare: «On a retrouvé un pouls, monsieur L. n'est donc plus décédé».

Passée la sidération face à cette «résurrection», a famille se réjouit de cette heureuse nouvelle et Didier se remet gentiment de son voyage dans l'au-delà, souffrant tout au plus de «quelques petites hallucinations», raconte la voix off du JT de «TF1».

Un phénomène rarissime

D'après les spécialistes interrogés, Didier aurait en fait présenté un «phénomène de Lazare»: c'est-à-dire qu'il n'a jamais été vraiment mort, mais que toutes ses fonctions vitales étaient si faibles qu'impossibles à détecter.

Le phénomène en question est baptisé ainsi en référence au personnage biblique de Lazare, mort depuis quatre jours, qui se serait levé sur l'injonction du Christ.

Les phénomènes de Lazare sont rarissimes et toujours spectaculaires. Encore d'après «TF1 info», seulement 76 cas ont été recensés ces 40 dernières années dans le monde.

Une infirmière du service de réanimation de Rennes confirme auprès de «Ouest France»: «On n'avait jamais vu ça!»

Quant au principal intéressé, Didier L., interrogé par le même média, il estime qu'il «a eu de la chance» et compte bien s'offrir un petit voyage à sa sortie de l'hôpital, afin de se remettre de ses émotions. 

Les plus lus

Syndrome respiratoire aigu sévère: croisière mortelle dans l'Atlantique
Déclaré mort, il «ressuscite» trois heures plus tard !
Alexandra Lamy: «J'ai hurlé et une voiture s'est arrêtée»
De promu à champion : un exploit qui dépasse l’entendement
Le festival de Sion fait le bonheur de Thoune, sacré champion !
France: des dizaines de milliers de fêtards investissent illégalement un terrain militaire