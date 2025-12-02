Décos de Noël à la Maison Blanche: Melania met le paquet!

Lundi 1er décembre, Melania Trump a dévoilé les décorations de Noël de la Maison Blanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle, son décorateur attitré et leurs quelque 150 bénévoles n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère!

Rédaction blue News Valérie Passello

Depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, nul ne peut ignorer son goût immodéré pour le clinquant, les dorures et le bling-bling. Un style rutilant qualifié par le critique britannique Peter York de «chic dictateur».

Or, pour Noël, la Première dame des Etats-Unis n'est pas en reste. Ce 1er décembre, Melania Trump a présenté à la presse la décoration de la Maison Blanche pour les fêtes et on ne peut que constater qu'elle n'a pas hésité à charger la mule! Sa devise: «Home is where the heart is», comprenez: «La maison est là où se trouve le coeur».

Noël Maison Blanche Dans la Blue room, le sapin officiel mesure 5 mètres de haut: sur chaque boule figure le nom d'un Etat américain. Photo: Imago Des portraits en Lego de George Washington et de Donald Trump gardent un oeil sur les décos. Photo: Imago La maison traditionnelle en pain d'épices dans la salle à manger d'apparat met en valeur le portique sud de la Maison Blanche et la salle ovale jaune qui se trouve dans la résidence privée au-dessus de l'étage d'apparat lors de la visite préalable des médias des décorations de Noël 2025. Photo: IMAGO/MediaPunch L'entrée de la Blue room. Photo: Imago Les papillons bleus sont partout. Photo: Imago Pas d'étoile au sommet du sapin, mais un aigle d'Amérique, symbole de force, de liberté et de patriotisme. Photo: Imago Ambiance dans les couloirs de la Maison Blanche. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire Dans la Green room, la décoration se fait plus ludique. Photo: Imago Un château de cartes sur une cheminée. Photo: Imago Un sapin tout orné de papillons bleus trône au centre de la Red room. Photo: Imago Melania a aussi choisi de célébrer avec un peu d'avance le 250e anniversaire des États-Unis, qui aura lieu en 2026. Photo: Imago

Et Melania de développer dans un communiqué de presse: «Les déplacements constants m’ont appris que le foyer n’est pas qu’un simple espace physique; c’est avant tout la chaleur et le confort que je porte en moi, quel que soit l’endroit où je me trouve. En ce Noël, célébrons l’amour qui est en nous et partageons-le avec le monde qui nous entoure. Après tout, où que nous soyons, nous pouvons créer un foyer empli de grâce, de lumière et de possibilités infinies».

Des chiffres qui donnent le vertige

En l'occurence, en plus de la grâce et de la lumière, le «foyer» des Trump est surtout empli de sapins: pas moins de 51 arbres de Noël ont investi la Maison Blanche! Avec l'aide de 150 bénévoles et du le créateur de mode franco-américain Hervé Pierre, la Première dame a mis le paquet: pas moins de 10'000 papillons bleus sont accrochés un peu partout et décorent principalement la Red room.

Dans la Blue room, le sapin officiel, venu tout exprès du Michigan, mesure 5 mètres de haut. En outre, 75 grosses couronnes de Noël ont été confectionnées pour l'occasion, et ce, sans compter la multitude de petites couronnes que l'on trouve dans tous les coins.

Une Maison Blanche en pain d'épices de plus de 53 kilos a été préparée pour trôner dans la salle à manger d'apparat. Et, last but not least, 213 mètres de guirlandes ont été tirés et 7'620 mètres de rubans.

Petits clins d'oeil

Dans la Green room, Melania a fait installer deux portraits réalisés en Lego: l'un de George Washington, l'autre de son mari, Donald Trump. Toute la salle a pris une dimension ludique, avec des décorations en dominos ou encore des châteaux de cartes.

À noter, comme le souligne «Gala», que Melania Trump a également, dans sa décoration, fait des clins d’œil remarqués à de nombreuses communautés, comme celles des familles d’accueil ou encore des familles des soldats morts au combat.

Autre clin d'oeil: l'épouse du président n'a pas résisté à l'envie de marquer en avance le 250ème anniversaire des États-Unis, qui aura lieu en 2026.

Toutefois, la Première dame a dû «se restreindre» cette année, en raison des travaux en cours pour la construction d'une salle de bal à la Maison Blanche.