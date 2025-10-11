Découverte exceptionnelle : un crocodile du Jurassique presque complet exhumé

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Découverte exceptionnelle : un crocodile du Jurassique presque complet exhumé

Basile Mermoud

11.10.2025

Le squelette quasi-complet d’un fossile de crocodile, datant de la période du Jurassique il y a 180 millions d’années a été dévoilé vendredi au grand public au musée de Lodève dans l'Hérault.

Le fossile de 5 mètres est exposé au musée de Lodève.
Le fossile de 5 mètres est exposé au musée de Lodève.
AFP

Agence France-Presse

11.10.2025, 10:57

Une découverte «exceptionnelle», a expliqué à l’AFP Stéphane Fouché, responsable des collections de paléontologie du musée de Lodève: «C’est la première fois en France qu’on trouve un squelette de crocodile de cette qualité aussi bien conservé».

Le fossile est long de cinq mètres, large de plus de deux. Ses pointes dorsales, sa colonne vertébrale, ses pattes, son long rostre – bouche très allongée – garni de dents sont encore bien visibles.

Il a été apporté au musée par un promeneur, curieux, qui l'avait trouvé par hasard à quelques dizaines de kilomètres de Montpellier, dans l’arrière-pays.

«Comme une pochette surprise». Dans l'ouest de la France, des dizaines de dinosaures sortent de terre

«Comme une pochette surprise»Dans l'ouest de la France, des dizaines de dinosaures sortent de terre

«Ce monsieur ouvre une boîte en carton et nous montre, dedans, 11 vertèbres. Sur le coup, je ne savais pas de quel animal il s’agissait», confie Stéphane Fouché qui raconte s’être ensuite rendu sur les lieux et avoir contacté des chercheurs. «L'érosion avait fait le travail pour nous, les fossiles étaient là, il n'y avait plus qu'à les ramasser».

Stéphane Fouché, responsable des collections de paléontologie du musée de Lodève, a reconstitué le fossile.
Stéphane Fouché, responsable des collections de paléontologie du musée de Lodève, a reconstitué le fossile.
AFP

Les fouilles ont été menées pendant quatre ans dans le Lodévois - «l’un des territoires géologiques les plus riches de France», selon Stéphane Fouché, sous la direction scientifique de Jérémy Martin, chercheur au CNRS, avec l’aide de l’association Paléorhodania et du groupe archéologique lodévois.

La fossile était «recouvert d’une grosse couche de sédiments», explique Camille Auclair, restauratrice et paléontologue pour la société Kraniata. «On a retiré des petits morceaux petit à petit et à la fin, par sablage, avec des grains de différentes densités, on est venus retirer la fine pellicule de sédiments qui restait, pour vraiment rendre le fossile parfaitement lisible et faire ressortir tous les petits détails».

Ce crocodile de l'ère des dinosaures vivait en partie dans l’eau et en surface. Si sa dentition montre une adaptation à un mode d'alimentation très piscivore, l’espèce n’a pas encore été officiellement identifiée, des analyses scientifiques devant encore être menées, notamment en analysant le crâne «encore rattaché au reste du corps par les cervicales».

Inconnu jusqu'ici. Découverte au Chili: ce mammifère vivait au temps des dinosaures!

Inconnu jusqu'iciDécouverte au Chili: ce mammifère vivait au temps des dinosaures!

«Ce crâne est particulièrement intéressant et important car c'est lui qui doit déterminer à quelle espèce il appartient», détaille Camille Auclair. «Potentiellement, cela peut être une nouvelle espèce. C'est ça que les scientifiques devront déterminer».

Au musée de Lodève, ce fossile s’insère dans une collection déjà riche de pièces prélevées, pour la majorité localement, et qui témoignent de 540 millions d’années de l’histoire de la Terre.

Les plus lus

«Ni chaud, ni froid» : à Pékin, les propos de Trump ne font plus réagir
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Retailleau ne veut pas que LR entre au gouvernement Lecornu
Jusqu’à 100 000 francs de bonus au recrutement : les dessous gênants de Visana
Découverte exceptionnelle : un crocodile du Jurassique presque complet exhumé
LFI et le RN promettent la censure après la reconduction de Lecornu