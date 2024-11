Découverte glaciale: la NASA met au jour un secret enfoui depuis 60 ans

Une découverte inattendue a récemment émergé des profondeurs glacées du Groenland. La NASA, lors d’un survol scientifique en avril 2024, a révélé les contours d’une base militaire américaine enfouie depuis des décennies sous 30 mètres de glace : le Camp Century.

blue News Redaktion Barman Nicolas

Une ville de 55 hectares sous la glace

Construit en 1959 en pleine Guerre froide, ce projet ambitieux incarnait à la fois l'ingéniosité et la course stratégique de l’époque. Imaginé comme une cité souterraine par l’armée américaine, le Camp Century s'étendait sur des kilomètres de tunnels creusés dans la glace.

Révélé par «Earth Observatory», le complexe "City under the ice" de 55 hectares abritait jusqu’à 200 soldats, offrant des infrastructures impressionnantes pour l'époque : dortoirs, laboratoire, hôpital, chapelle, salle de cinéma, et même un réacteur nucléaire portable, une première mondiale dans l’Arctique.

Construit en 1959, le Camp Century s'étendait sur des kilomètres de tunnels creusés dans la glace. https://catalog.archives.gov

À l’origine, ce projet faisait partie du secret «Projet Iceworm», destiné à positionner jusqu’à 600 missiles nucléaires balistiques sous la calotte glaciale, dirigés vers l’Union soviétique. Mais ces ambitions stratégiques furent abandonnées en 1967.

Des tonnes de déchets contaminés

Si le Camp Century fascine par son audace technologique, il soulève également des préoccupations environnementales.

Les tonnes de déchets contaminés – carburants, eaux usées et résidus radioactifs – laissées sur place risquent de ressurgir avec le réchauffement climatique, menaçant l’écosystème fragile de l’Arctique. Chad Greene, glaciologue de la NASA, a déclaré : « Ces découvertes révèlent autant une prouesse technologique qu’un défi environnemental colossal. »

Récupérer les déchets ou attendre ?

Grâce à la technologie radar avancée embarquée sur un avion Gulfstream III, la NASA a obtenu des images d’une précision inédite.

Alors que la calotte glaciaire fond rapidement, les débats se multiplient aujourd'hui : faut-il récupérer ces déchets ou attendre que la glace les engloutisse à nouveau ? Les recherches scientifiques et les décisions politiques des prochaines années détermineront le sort de cette base emblématique, témoin à la fois des ambitions et des erreurs du passé.