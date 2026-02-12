  1. Clients Privés
Un pays sous le choc Découvrez ce que l'on sait de l'attaque meurtrière au Canada

Gregoire Galley

12.2.2026

Ce que l'on sait de l'attaque meurtrière qui a fait huit morts, en majorité des enfants, mardi dans une école et une résidence de Tumbler Ridge, petite ville reculée de l'ouest du Canada :

L’émotion est vive au Canada suite à l’attaque meurtrière de Tumbler Ridge.
L’émotion est vive au Canada suite à l’attaque meurtrière de Tumbler Ridge.
ats

Agence France-Presse

12.02.2026, 07:55

12.02.2026, 09:04

Que s'est-il passé ?

Selon les autorités, la police est arrivée sur les lieux deux minutes après une première alerte faisant état d'un tireur actif au collège-lycée de Tumbler Ridge, mardi en début d'après-midi. Elle a découvert six corps, sans compter celui de la suspecte présumée, qui s'est donnée la mort. Parmi ces six victimes, trois sont des filles de 12 ans, deux des garçons de 12 et 13 ans et la dernière une éducatrice de 39 ans.

Dans le second lieu de l'attaque, une résidence, deux autres victimes ont été retrouvées mortes. Il s'agit de la mère et du «frère ou demi-frère» de 11 ans de la suspecte, a détaillé le commissaire adjoint de la gendarmerie royale du Canada, Dwayne McDonald.

Deux femmes blessées - dont une initialement annoncée comme décédée - ont été héliportées vers l'hôpital et se trouvent toujours dans un état «critique mais stable», a précisé Dwayne McDonald.

Parmi les quelque 25 personnes blessées, Maya, une jeune fille, est à l'hôpital et «s'accroche à la vie», a déclaré mercredi soir à la presse le Premier ministre de Colombie-Britannique David Eby.

Sa tante a raconté au média canadien Global News que la jeune fille avait tenté de fermer une porte pour protéger des enfants lors de l'attaque, avant d'être gravement blessée.

«Scène épouvantable». Le Canada sous le choc après une terrible fusillade dans et autour d'une école

«Scène épouvantable»Le Canada sous le choc après une terrible fusillade dans et autour d'une école

Que sait-on de la suspecte ?

Il s'agit d'une jeune femme transgenre de 18 ans, identifiée par la police comme Jesse Van Rootselaar. «Jesse est née biologiquement homme et a commencé sa transition il y a environ six ans», a expliqué Dwayne McDonald, ajoutant qu'elle «s'identifiait socialement et publiquement comme femme».

Elle a été retrouvée morte à l'école «apparemment après une blessure qu'elle se serait infligée elle-même», avait indiqué auparavant la police locale.

«Nous n'avons encore aucune idée du mobile», a déclaré le commissaire adjoint de la gendarmerie royale du Canada. La police «était intervenue à (sa) résidence à plusieurs reprises au cours des dernières années, en lien avec des problèmes de santé mentale», a-t-il encore expliqué.

Jesse Van Rootselaar était déscolarisée depuis «environ quatre ans», a-t-il ajouté. «L'enquête est en cours et nous devons laisser aux autorités le temps et l'espace nécessaires pour faire leur travail», a appelé Mark Carney.

Tuerie au Canada. Une transgenre de 18 ans derrière l'attaque, le pays en deuil

Tuerie au CanadaUne transgenre de 18 ans derrière l'attaque, le pays en deuil

Une ville reculée

Tumbler Ridge est une ville de 2.300 habitants de l'ouest canadien, située au pied des Montagnes rocheuses, dans la province de Colombie-Britannique.

Cette bourgade reculée, fondée dans les années 1980, se situe à plus de 1.000 kilomètres au nord de Vancouver et à près de 700 kilomètres à l'ouest d'Edmonton. Son économie se concentre autour de l'exploitation minière. Elle est au coeur d'un vaste parc géologique reconnu par l'Unesco. «C'est une des villes les plus jeunes de la province, bâtie au milieu d'une nature sauvage», a décrit Mark Carney.

L'école visée compte quelque 160 élèves, selon son site internet. Cet établissement d'enseignement secondaire restera fermé jusqu'à la fin de la semaine, comme l'école primaire de la ville.

Une attaque rare

Ce genre d'attaque reste rare au Canada, même s'il s'agit de la seconde tuerie dans cette province en moins d'un an. En avril 2025, un homme avait tué onze personnes à Vancouver en fonçant avec son camion sur une foule qui célébrait un festival culturel philippin.

En avril 2020, un quinquagénaire déguisé en policier et conduisant une fausse voiture de police avait tué 22 personnes, dont un policier, au cours d'un parcours meurtrier en Nouvelle-Ecosse (est). Il avait fini par être abattu par la police après une chasse à l'homme de plus de douze heures.

Le 6 décembre 1989, un homme de 25 ans se présentant comme «antiféministe» avait fait irruption dans une université de Montréal et tué treize étudiantes et une secrétaire, avant de se suicider. En réaction à la tuerie de 2020, la plus meurtrière de son histoire, le Canada avait interdit 1.500 modèles d'armes d'assaut.

Les statistiques mettent cependant en exergue une augmentation constante des crimes violents commis avec des armes à feu dans le pays au cours de la dernière décennie.

Selon des données officielles, le Canada a enregistré 14.416 crimes par arme à feu en 2023, soit 36,9 incidents pour 100.000 habitants. Une augmentation de 55 % par rapport à 2013.

Attaque meurtrière au Canada: le pays est

Attaque meurtrière au Canada: le pays est "en deuil", dit Carney

Le Canada est "en deuil", a déclaré le Premier ministre Mark Carney mercredi, au lendemain de la tuerie dans l'ouest du pays qui a fait neuf morts dont sept dans un établissement d'enseignement secondaire.

12.02.2026

