Saviez-vous que le vélo le plus cher du monde coûte un million de dollars ? Recouvert d'or 24 carats, ce VTT a été produit à seulement 13 exemplaires.

Ce vélo recouvert d'or vaut la bagatelle d'un million de dollars. Courtesy of House of Solid Gold

Le concept, lancé en 2013, a depuis donné naissance à un produit construit en édition limitée. C'est le joaillier américain The House of Solid Gold qui a mis au point ce modèle exceptionnel, dont chacun des 13 exemplaires a été mis en vente à un million de dollars.

Ce «Beverly Hills Edition» est en fait un Salsa Mukluk entièrement customisé. Le VTT a été presque entièrement recouvert d'or 24 carats. Comme si cela ne suffisait pas, le logo de THSG est incrusté de diamants noirs et de saphirs d'or et la selle est recouverte d'une peau d'alligator. Petit détail qui a néanmoins son importance: même la gourde est recouverte d'or. Chaque vélo est assemblé à la main, ce qui nécessite plus de 700 heures de travail.

À noter que chaque vélo est personnalisable, un moindre mal lorsque l'on est prêt à débourser un million de dollars pour en profiter.

