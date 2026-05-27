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Dong Guangping Défenseur des droits humains, il fuit la Chine pour la Corée en canot pneumatique

Basile Mermoud

27.5.2026

Dong Guangping, un défenseur chinois des droits humains emprisonné à plusieurs reprises par Pékin, a fui la Chine à bord d'un canot pneumatique et rejoint les côtes de Corée du Sud, a indiqué mercredi son avocat.

Dong Guangping, ex-policier, est connu pour son opposition au Parti communiste chinois et pour son plaidoyer en faveur de réformes politiques et des droits humains (image d’illustration).
Dong Guangping, ex-policier, est connu pour son opposition au Parti communiste chinois et pour son plaidoyer en faveur de réformes politiques et des droits humains (image d’illustration).
IMAGO/Dreamstime

27.05.2026, 10:06

M. Dong, 68 ans, a été repéré lundi soir par les forces sud-coréennes alors qu'il dérivait au large de la côte ouest du pays sur un canot pneumatique de 3,3 mètres équipé d'un moteur de 9,9 chevaux, a indiqué la police.

Il a été conduit en territoire sud-coréen pour y être interrogé, soupçonné d'avoir enfreint les lois sur l'immigration. Son avocat sud-coréen Kim Joo-kwang a confirmé son identité à l'AFP, tout en refusant de livrer des détails sur le point de départ de cette périlleuse traversée.

L'avocat a ajouté que la situation actuelle de son client est «très probablement un cas de demande d’asile politique». Dong Guangping, ex-policier, est connu pour son opposition au Parti communiste chinois et pour son plaidoyer en faveur de réformes politiques et des droits humains.

Il avait été renvoyé de la police après avoir signé une pétition, dix ans après la répression du mouvement prodémocratique de la place Tiananmen à Pékin en 1989, selon Human Rights in China, ONG basée aux États-Unis.

Il a passé environ trois ans en prison à partir de 2001 pour «incitation à la subversion du pouvoir d'État», selon un rapport d'experts de l'ONU. Il a été à nouveau détenu en 2014 pour des activités liées à la mémoire de Tiananmen.

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Il avait fui en Thaïlande avec sa famille, laquelle s'est ensuite installée au Canada avec le statut de réfugiés. Mais pour sa part, M. Dong avait été remis à la police chinoise, en 2015, par les autorités thaïlandaises, malgré son statut de réfugié reconnu par l'ONU.

Sa traversée vers la Corée du Sud a été signalée par l'activiste pro-démocratrie Sheng Xue, qui vit au Canada.

«Dong Guangping est vraiment résilient et courageux! (...) Je lui ai parlé hier soir. Dong a dit qu'il était inconscient lorsqu'il est arrivé dans les eaux sud-coréennes. Il n'avait pas dormi depuis plus de cinquante heures et se trouvait en mer depuis plus de trente heures, exposé aux vents marins», a-t-elle expliqué dans un message en chinois sur X.

Le dissident était parti de Weihai, dans la province du Shandong (est de la Chine), «après une inspection et des préparatifs minutieux», a-t-elle ajouté.

Séoul a accordé l'asile politique à un nombre réduit de demandeurs, depuis le début du traitement formel des demandes de réfugiés en 1994, malgré des dizaines de milliers de requêtes. Le ministère des Affaires étrangères sud-coréen n'a pas répondu mercredi aux sollicitations de l'AFP.

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