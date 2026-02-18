  1. Clients Privés
Drame de Crans-Montana Défenseurs des Moretti agressés : la Fédération des avocats réagit à son tour

ATS

18.2.2026 - 13:47

La Fédération suisse des avocats (FSA) s'est prononcée mercredi sur l'affaire de Crans-Montana et sur les attaques survenues à l'encontre des défenseurs lors des auditions de jeudi dernier. Leur prise de position intervient quelques jours après celle des bâtonniers des cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

La Fédération suisse des avocats (FSA) s'est prononcée sur les attaques survenues à l'encontre des défenseurs des Moretti.
La Fédération suisse des avocats (FSA) s'est prononcée sur les attaques survenues à l'encontre des défenseurs des Moretti.
ats

Keystone-SDA

18.02.2026, 13:47

18.02.2026, 14:08

«La FSA prend connaissance avec inquiétude d'informations faisant état d'agressions verbales et physiques ainsi que de menaces proférées à l'encontre d'avocates et d'avocats de la défense dans le cadre de la procédure pénale», écrit-elle dans son communiqué. En plus de porter atteinte à l'intégrité personnelle des concernés, de telles attaques mettent à mal l'institution judiciaire dans son ensemble, selon l'organisation.

La Fédération s'aligne ainsi sur les déclarations des Ordre des avocats cantonaux de vendredi dernier. Elle leur réaffirme d'ailleurs directement son soutien.

Tragédie de Crans-Montana. Avocats des Moretti attaqués : les bâtonniers réagissent

Tragédie de Crans-MontanaAvocats des Moretti attaqués : les bâtonniers réagissent

Prôner la déontologie

«La justice ne doit pas devenir une justice médiatique ni une justice personnelle», déclare Georg Rauber, président de l'organisation. Avant de rappeler: «les avocates et avocats devraient également se rappeler de faire preuve de la réserve déontologique habituelle envers les médias.»

Enfin, la Fédération estime que «les événements actuels en Suisse, ainsi que les attaques croissantes contre la profession d'avocat indépendante au niveau internationale», pointent vers l'urgence de signer la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection de la profession. L'adhésion de la Suisse au texte «reste toujours en suspens».

En résumé, «la FSA réaffirme son engagement en faveur de l'Etat de droit, de l’indépendance de la justice et de la protection de la profession d’avocat en tant que garante d’une procédure équitable pour toutes les parties».

«Vous êtes des monstres». Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes

«Vous êtes des monstres»Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes

Contexte tendu

Jeudi dernier, l'audition de Jessica Moretti, prévenue dans l'affaire du drame de Crans-Montana, s'était déroulée dans une ambiance particulièrement tendue à Sion. Les époux Moretti et leurs avocats Yaël Hayat et Nicola Meier avaient été reçus sur le campus d'Energypolis par une foule très dense de journalistes, caméras et proches de victimes, qui les avaient rapidement encerclés.

Jacques et Jessica Moretti ont été insultés et traités de «tueurs» à plusieurs reprises. Des témoins ont confirmé que les avocats du couple et d'autres confrères avaient, eux aussi, été molestés.

Elle a rencontré les Moretti. «Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»

Elle a rencontré les Moretti«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»

