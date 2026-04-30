Le roi de Suède Carl XVI Gustaf célèbre son 80e anniversaire jeudi, journée rythmée par des festivités dont un salut au canon, un défilé aérien et un dîner de gala, dans un pays qui soutient encore largement son monarque.

Le roi de Suède Carl XVI Gustaf célèbre son 80e anniversaire jeudi, ici à côté de la reine Silvia. ATS

Keystone-SDA ATS

La journée a commencé par un Te Deum dans la chapelle royale, suivi d'une présentation de la garde d'honneur militaire, d'un survol du palais et d'un salut au canon, avant un déjeuner à l'hôtel de ville. Dans la matinée, une grande foule s'était déjà rassemblée devant le palais royal.

Un banquet est prévu en soirée, réunissant des membres de familles royales européennes et d'autres dignitaires, dont le couple royal thaïlandais.

Dans un récent entretien accordé au quotidien Svenska Dagbladet (SvD), le roi de Suède – connu pour avoir été, dans sa jeunesse, un coureur de jupons et un grand fan de voitures – a parlé de la lourde responsabilité qui lui incombe. «C'est pesant», a-t-il dit. «Je suis roi en permanence. Il le faut».

Le monarque, dont le rôle est purement cérémoniel depuis la réforme constitutionnelle de 1974, a célébré son jubilé en 2023. Né le 30 avril 1946, Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte, descendant de Jean-Baptiste Bernadotte – un militaire français devenu roi de Suède en 1818 -, n'avait que 27 ans quand il a accédé au trône, le 15 septembre 1973.

Scandales

Malgré les scandales qui l'ont visé – en 2010, un livre choc dépeint ses infidélités et affirme qu'il a fréquenté des sex-clubs -, les Suédois tiennent à leur monarchie constitutionnelle.

Selon un sondage de l'institut Ipsos en 2024, 66% des Suédois interrogés disent vouloir préserver la monarchie, alors que 20% souhaitent l'abolir. Mais 42% des sondés estiment qu'il est temps pour Carl XVI Gustaf d'abdiquer et de céder le trône à sa fille aînée, la princesse héritière Victoria, 48 ans, contre 38% favorables à son maintien dans ses fonctions.

Le roi a de son côté clairement dit qu'il n'avait aucune intention de délaisser le trône: «(Je resterai) aussi longtemps que j'en aurai la force», a-t-il affirmé à SvD. Il a rendu hommage à Victoria, connue pour sa simplicité et son sérieux.

«Elle est ambitieuse», a-t-il souligné. «Elle se prépare intensément dans de nombreux domaines, dernièrement comme officier au sein des différentes branches des forces armées. C'est fort».

Carl XVI Gustaf est le monarque suédois à avoir régné le plus longtemps de toute l'histoire du pays, et le souverain européen au règne le plus long depuis l'abdication de sa cousine, la reine Margrethe de Danemark, en 2024.