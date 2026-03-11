  1. Clients Privés
Nyon Dégradations homophobes : la Ville porte plainte

ATS

11.3.2026 - 09:07

Des actes de vandalisme ont visé l'exposition publique «Voices of EquALLity» dans la nuit de vendredi à samedi à Nyon (VD). Des portraits de minorités de genre présentés dans le cadre du projet de sensibilisation aux questions d'égalité et de diversité ont été spécifiquement visés: les organisatrices et la Ville ont porté plainte.

Les actes de vandalisme perpétrés à Nyon (VD) dans la nuit du 6 au 7 mars visaient des portraits de minorités de genre qui habillent la place du Château depuis le 5 mars (image d'illustration).
Les actes de vandalisme perpétrés à Nyon (VD) dans la nuit du 6 au 7 mars visaient des portraits de minorités de genre qui habillent la place du Château depuis le 5 mars (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 09:07

11.03.2026, 09:08

Douze portraits de personnalités romandes engagées pour l'égalité et la dignité de toutes et tous habillaient l'emblématique place du Château depuis la veille. Deux d'entre eux ont fait l'objet des déprédations ciblées, ont précisé l'organisation Les Romandes et les autorités nyonnaises dans un communiqué mardi.

La photographie de Marius Diserens a été l'objet d'inscriptions à caractère homophobe, alors que celui de Lucie Steffen a été décroché et dégradé. Les autorités nyonnaises et les organisatrices «condamnent fermement» ces actes.

Depuis les événements, les images visées ont été momentanément recouvertes par un voile noir. Mais les portraits seront remplacés. «En étroit contact avec les victimes, et en accord avec celles-ci, l'association les Romandes et la Ville de Nyon ont décidé de réimprimer les portraits dégradés, et de continuer à les afficher, sans céder à cette intimidation.»

Sensibilisation continue

«Des actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux sont également prévues, est-il ajouté dans le communiqué. Car ce projet existe précisément parce que les discriminations ont encore cours à ce jour, et que cette visibilité est nécessaire pour que citoyennes et citoyens sachent qu'il existe une place pour toutes et tous dans la société.»

Un moment symbolique est prévu lors du réaccrochage des portraits vandalisés jeudi à 18h00. Les victimes et l'artiste seront présents.

L'exposition engagée à Nyon est la première étape du projet «Voices of EquALLity», qui devra fleurir dans quatre autres villes: Genève, Renens et Lausanne. Elle se veut projet itinérant, urbain, engagé et fédérateur, qui met en lumière 36 personnalités romandes, inspirantes et profondément engagées dans leur région.

