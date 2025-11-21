Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler doit composer avec le départ de son responsable des ressources humaines, qui siège à la direction générale. Hugo Martinho va poursuivre sa carrière hors du groupe lucernois.

Suite au départ de Hugo Martinho, la direction générale de Schindler compte désormais neuf personnes, sous la houlette du patron Paolo Compagna (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le nom de la personne qui succédera à M. Martinho sera communiqué en temps utile, précis vendredi Schindler. La direction du groupe établi à Ebikon compte désormais neuf personnes, sous la houlette du patron Paolo Compagna.