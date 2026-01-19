  1. Clients Privés
Accord «Je l'ai pris dans mes bras et embrassé» – Depardieu et le «roi des paparazzi» font la paix à Rome

ATS

19.1.2026 - 14:45

L'acteur français Gérard Depardieu, accusé d'agression physique contre le «roi des paparazzi» italiens, a fait la paix avec ce dernier lundi à Rome. Cela met un terme à un procès qui avait débuté en juin 2025, a constaté l'AFP.

L'acteur français Gérard Depardieu, accusé d'agression physique contre le «roi des paparazzi» italiens, a fait la paix avec ce dernier lundi à Rome. Cela met un terme à un procès qui avait débuté en juin 2025, a constaté l'AFP. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.01.2026, 14:45

19.01.2026, 14:46

«Oui, nous sommes parvenu à un accord et nous en sommes heureux», a dit aux journalistes Fabrizio Siggia, l'avocat de M. Depardieu, devant le Harry's Bar de Rome, un célèbre café de la via Veneto où l'altercation entre les deux hommes s'était produit il y a plus d'un an et demi.

Rino Barillari, un Italien de 80 ans surnommé le «roi des paparazzi», avait accusé l'acteur français de l'avoir agressé physiquement le 24 mai 2024, Gérard Depardieu affirmant de son côté s'être «interposé entre le paparazzo et sa compagne».

«3 coups de poing au visage». Le «roi des paparazzi» accuse Depardieu de l'avoir tabassé à Rome

«3 coups de poing au visage»Le «roi des paparazzi» accuse Depardieu de l'avoir tabassé à Rome

«Aujourd'hui j'ai retiré la plainte, d'abord parce qu'il a présenté ses excuses, non seulement à moi mais à tous les Italiens, et ensuite par respect pour le personnage que j'ai toujours aimé et que j'aimerai toujours comme un grand acteur», a déclaré pour sa part M. Barillari aux journalistes.

La réconciliation s'est faite de manière «tranquille, je l'ai pris dans mes bras et embrassé», a-t-il ajouté. Interrogé sur son rapport avec le photographe, M. Depardieu a affirmé n'avoir «pas du tout eu de mauvais» rapports avec lui.

Rino Barillari, qui a commencé sa carrière très jeune, a connu l'âge d'or de la Dolce Vita à Rome, où il a photographié des célébrités comme Liz Taylor, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Gina Lollobrigida et Marcello Mastroianni.

Icône du cinéma français, Gérard Depardieu, 77 ans, a été condamné au printemps dernier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour des agressions sexuelles lors d'un tournage à Paris en 2021 – il a fait appel – et a été renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour les viols dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould.

L'acteur conteste ces accusations depuis sa mise en examen (inculpation) en 2020 et a fait appel de l'ordonnance de renvoi.

