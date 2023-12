Angèle, Louane et plus de 2500 artistes signent une «contre-tribune»

Plus de 2500 artistes, dont Angèle, Louane et Médine, ont signé la «contre-tribune» en réponse aux soutiens de l'acteur Gérard Depardieu, très critiqué après la diffusion d'images où il multiplie les propos misogynes et insultants envers des femmes, ont indiqué ses initiateurs samedi.

Tombé de son piédestal après la diffusion début décembre d'images où il multiplie les propos misogynes, Gérard Depardieu divise le monde du cinéma et au-delà.

Outre ces deux chanteuses et ce rappeur, la «contre-tribune» a notamment été paraphée par la comédienne Corinne Masiero et l'humoriste Guillaume Meurice, selon le collectif Cerveaux non disponibles.

24h après sa publication, la contre tribune des artistes en réponse aux soutiens de Depardieu réunit plus de 2 500 signatures ! Angele, Louane, Médine, Pomme, Waly Dia, Guillaume Meurice, Corinne Masiero...



24h après sa publication, la contre tribune des artistes en réponse aux soutiens de Depardieu réunit plus de 2 500 signatures ! Angele, Louane, Médine, Pomme, Waly Dia, Guillaume Meurice, Corinne Masiero...

Ce texte répond à une tribune du camp pro-Depardieu appelant à «ne pas effacer» l'ex-icône du cinéma français, parue le jour de Noël dans le Figaro, ainsi qu'aux propos d'Emmanuel Macron, qui a dénoncé le 20 décembre une «chasse à l'homme» contre l'acteur de 75 ans, mis en examen pour viols depuis 2020 à la suite d'une plainte d'une comédienne d'une vingtaine d'années, Charlotte Arnould.

«Cette tribune et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles», estiment les signataires de la «contre-tribune». «C'est l'illustration sinistre et parfaite du monde d'avant qui refuse que les choses changent», appuient-ils.

Trois plaintes

Le malaise est amplifié par le fait que plusieurs des quelque 60 personnalités qui avaient signé la tribune de soutien ont depuis pris leurs distances, dont Carole Bouquet, Nadine Trintignant et Gérard Darmon.

Car un comédien quasi inconnu, Yannis Ezziadi, éditorialiste au magazine ultraconservateur Causeur et proche de Julie Depardieu, la fille de l'acteur, en est à l'initiative. Il a été décrit dans une enquête du Monde comme «proche des sphères identitaires et réactionnaires».

